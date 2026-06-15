Disse værker blev længe tilskrevet mænd, men blev faktisk signeret af kvinder

I århundreder skabte, komponerede, skrev og fornyede kvinder uden altid at få den anerkendelse, de fortjente. Deres talenter blev nogle gange minimeret, deres underskrifter slettet eller erstattet af mænds underskrifter, som deres tid var mere accepterede. I dag genovervejer historikere disse fortællinger for at give disse pionerer den plads, de fortjener.

Judith Leyster, stjernen som historien havde glemt

I det 17. århundrede satte den hollandske maler Judith Leyster sit præg på en overvejende mandsdomineret verden. Som den første kvinde, der blev optaget i Haarlems malerlaug, skabte hun livlige scener befolket af musikere og almindelige mennesker. Alligevel faldt hendes navn i glemmebogen efter sin død. I mere end to århundreder blev hendes malerier tilskrevet hendes mand eller den berømte Frans Hals. Det var først i slutningen af det 19. århundrede , at en historiker genopdagede hendes monogram, gemt under en forfalsket signatur. Gradvist genvinder Judith Leyster endelig sin retmæssige plads i kunsthistorien.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af FRANCE 24 (@france24)

Når et maleri skifter forfatter ... og perspektiv

Tilfældet med Marie-Denise Villers er lige så afslørende. I begyndelsen af det 20. århundrede blev et elegant portræt udstillet på Metropolitan Museum of Art i New York præsenteret som et værk af Jacques-Louis David. Denne prestigefyldte tilskrivning bidrog til dets berømmelse. Omfattende forskning, der blev udført årtier senere, omstødte dog denne sikkerhed: maleriet var faktisk signeret af Marie-Denise Villers. Denne revurdering rejser et fascinerende spørgsmål: hvor mange talentfulde kvindelige kunstnere forbliver usynlige bag mandlige navne?

Artemisia Gentileschi, en anerkendelse der altid udvikler sig

Selv i dag fortsætter arbejdet med identifikation. Adskillige værker, der længe har været anset for anonyme, er for nylig blevet tilskrevet Artemisia Gentileschi, en vigtig figur inden for italiensk barokmaleri. Hun har længe udelukkende været defineret af sin slægtskab med sin far, men er nu anerkendt for kraften i sit arbejde og sin unikke stil. Disse opdagelser minder os om, at kunsthistorie ikke er statisk: den udvikler sig i takt med forskningen.

Noder fremført under et andet navn

Udslettelsen af kvinder var ikke begrænset til malerstudier. Komponisten Fanny Mendelssohn, forfatter til hundredvis af værker, fik udgivet adskillige af sine lieder under sin bror Felix' navn. Anekdoten er slående: Under en samtale med dronning Victoria blev Felix tvunget til at indrømme, at et værk, der var særligt beundret af monarken, ikke var skrevet af ham, men af hans søster. Fanny ville først udgive under sit eget navn i slutningen af sit liv.

Fra romanforfattere til videnskabsmænd, det samme mønster

Inden for litteraturen valgte Charlotte, Emily og Anne Brontë mandlige pseudonymer til deres udgivne værker. Mary Ann Evans blev til "George Eliot", mens den anonyme udgivelse af Frankenstein gav næring til spekulationer i lang tid, idet romanen blev tilskrevet "Percy Shelley" snarere end Mary Shelley. Videnskaberne var ikke immune over for dette fænomen. Rosalind Franklin spillede en afgørende rolle i forståelsen af DNA'ets struktur, mens Lise Meitner bidrog til opdagelsen af nuklear fission uden at modtage den samme anerkendelse som nogle af sine mandlige kolleger.

Disse omfordelinger går ud over blot at rette en arkivfejl. De giver os mulighed for bedre at forstå rigdommen i kvinders bidrag inden for alle områder af skabelse og viden. Genindførelsen af navnene på Judith Leyster, Marie-Denise Villers, Artemisia Gentileschi og Fanny Mendelssohn beriger vores kollektive hukommelse. Kulturhistorien har ikke godt af at slette stemmer; den blomstrer, når den afspejler den fulde mangfoldighed af de talenter, der har formet den.