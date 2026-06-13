Ifølge en undersøgelse er kvinder over 60 mindre repræsenteret i film end dyr

Er aldrende kvinder i filmverdenen blevet sjældnere end talende dyr? Ord for ord, hvad en ny britisk undersøgelse viser med utvetydige konklusioner, og som siger meget om den plads, som branchen fortsat giver kvinder efter 60.

Fem ud af hundrede film: den statistiske afsløring

Undersøgelsen, der blev udført af anti-alderskampagnen Age Without Limits og Centre for Ageing Better, i samarbejde med University of West London Film School, undersøgte de 100 mest indtjenende film, der blev udgivet i Storbritannien i 2023, 2024 og 2025.

Dommen: Kun fem af disse produktioner havde en kvinde over 60 i hovedrollen. I mellemtiden havde tyve film et talende dyr i centrum af handlingen, og seks havde en skuespiller ved navn Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine eller Christian Friedel) i hovedrollen, ifølge Variety . Med andre ord er det fire gange mere sandsynligt, at man i aktuelle blockbustere ser en antropomorf dyrekarakter i hovedrollen end en kvinde over 60.

Tre år, hundrede succeser, en ubestridelig konklusion

Undtagelserne er sjældne, men bemærkelsesværdige: Jennifer Saunders i Allelujah, Nia Vardalos i My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton i Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, vinder af flere priser (Golden Globe, SAG Award, Critics' Choice Award, men afvist ved Oscaruddelingen i 2025 til fordel for Mikey Madison for The Substance), og Jamie Lee Curtis i Freakier Friday. Kun fem skuespillerinder til at repræsentere halvdelen af befolkningen.

Og dette fænomen er ikke nyt. Tilbage i 2023 viste "Cast Aside"-undersøgelsen , udført af det samme Center for Ageing Better på næsten 50 populære film udgivet siden 2010, at kvinder på 65 år og derover var mere end tre gange mindre repræsenteret end mænd på samme alder. Denne ubalance er derfor ikke et nyt fænomen: det er en del af en strukturel, langvarig tendens, som branchen fuldt ud har omfavnet.

Når de eksisterer, er det karikerede og tavse roller.

Men problemet stopper ikke med hovedrollerne. Når de optræder på skærmen, bliver ældre kvinder i overvældende grad henvist til biroller. Undersøgelsen beskriver dem direkte som "passive, patetiske, latterliggjort for ikke at opføre sig efter deres alder, og ofte uden betydning for hovedplottet."

Med hensyn til dialog er observationen lige så slående: kvindelige karakterer over 50 taler 14 % mindre end deres mandlige modparter på samme alder. I mangel af visuel tilstedeværelse er de også berøvet taleevnen. Denne dobbeltsidige marginalisering forvandler skærmen til et smalt spejl, hvor kun få ansigter – unge, kvindelige eller mandlige, men bestemt ikke for gamle i kvinders tilfælde – får en stemme.

En branche, der "fyrer" skuespillerinder helt ned i 40-årsalderen

Denne udelukkelse er ingen hemmelighed: Skuespillerinder har selv fordømt den i årevis. "Der er enighed i branchen om, at når man først er skuespillerinde omkring 40, er man færdig," har Nicole Kidman allerede opsummeret . Geena Davis, grundlægger af Geena Davis Institute on Gender in Media, var enig i et interview med CBS News : "Det er meget anderledes for skuespillerinder over 50 end for skuespillere i samme alder."

Sammenligningen er barsk. Mens aldrende mænd fortsat bliver fremstillet som helte, elskere eller mentorer, ofte overfor betydeligt yngre partnere, bliver kvinder henvist til sidelinjen. Som om det at ældes som kvinde i det filmiske ubevidste forbliver en æstetisk fejl, der skal skjules.

"Hvor er vores historier?": Skuespillerindernes oprør

Stillet over for disse tal rejses flere stemmer i branchen. I spidsen står Emma Thompson, 67, Oscar-vinder og åbenhjertig støtte af kampagnen. "Kvinder udgør halvdelen af befolkningen, og vi bliver ældre. Så hvor er vores historier?" spørger den britiske skuespillerinde i sin udtalelse.

Og hun fortsatte i en tekst, der cirkulerede vidt og bredt: "Jo ældre vi bliver, jo mere interessante bliver vi. Jeg vil se flere film centreret om modne kvinder: vi er fængslende, relaterbare, og det er på tide, at vi bliver sat i centrum for historien. Ældre kvinder behøver ikke tilladelse til at eksistere på skærmen. De eksisterer allerede i verden; det er op til film at indhente det forsømte."

Dette manifest afspejler implicit andre personers roller i filmindustrien, startende med Demi Moore, hvis slående rolle i Coralie Fargeats The Substance netop fordømte det at forlade skuespillerinder efter en vis alder. En stemme, der for længst har været forstummet, men som endelig synes at finde sin stemme.

En krævende offentlighed, en blind økonomi

Det mest paradoksale aspekt ved denne sletning er, at den strider mod offentlighedens forventninger. Ifølge en parallel undersøgelse af 4.000 personer mener en ud af tre respondenter, at der ikke er nok film med kvinder over 60 i hovedrollerne, et tal der stiger til 39 % blandt kvinder. En ud af seks siger endda, at de ville være mere tilbøjelige til at gå i biografen, hvis en ældre kvinde var hovedrollen.

Forskellen er endnu mere slående i betragtning af, at næsten hver femte biografgænger i Storbritannien er over 55 år. "Repræsentationen af ældre skuespillerinder i hovedroller er så uforholdsmæssig stor i forhold til det ældre biografpublikum, at denne mangel ærligt talt er fornærmende," siger Dr. Carole Easton, direktør for Centre for Ageing Better. Fornærmende altså – og økonomisk absurd.

Ud over biografen, et signal sendt til hele samfundet

Det væsentlige spørgsmål er stadig: hvad afslører denne usynlighed ud over filmverdenen? "Ved ikke at repræsentere ældre mennesker, og især ældre kvinder, præcist, bidrager filmindustrien aktivt til marginaliseringen af seniorer i samfundet," advarer Harriet Bailiss, medleder af kampagnen. "Det er ikke underligt, at så mange kvinder siger, at de føler sig usynlige, når de bliver ældre, når de aldrig ser sig selv afspejlet på skærmen."

Fordi film ikke bare skildrer verden: den former den. Med hver film, der vælger at placere en 25-årig heltinde side om side med en 60-årig helt, genopføres en hel kollektiv fantasi, der lærer os, scene efter scene, at kvinder primært værdsættes for deres ungdom, og at for dem er det at blive gammel ensbetydende med at forsvinde. Denne fiktion har i sidste ende meget reelle effekter på arbejdspladsen, i det sociale liv og endda i den selvtillid, som aldrende kvinder har.

I en tid hvor diversitet endelig er ved at blive central, er aldersdiskrimination – især når det gælder kvinder – fortsat en blind plet i filmindustrien. Ved at påpege, at et talende dyr nu har større sandsynlighed for at få en hovedrolle end en 60-årig kvinde, stiller denne undersøgelse et simpelt, men presserende spørgsmål: Hvor længe vil filmindustrien lade som om, den ikke ser halvdelen af sit publikum? Skuespillerinder er allerede begyndt at hæve stemmerne. Det er endnu uvist, om branchen endelig er klar til at lytte.