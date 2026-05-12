Shakira synger den officielle hymne til VM i fodbold i 2026

Kultur
Fabienne Ba.
@shakira / Instagram

Seksten år efter "Waka Waka" er Shakira tilbage til VM. Den colombianske sangerinde afslørede for nylig "Dai Dai", den officielle hymne for 2026-turneringen, i samarbejde med den nigerianske afrobeats-gigant Burna Boy. Og de første reaktioner er i overensstemmelse med begivenheden.

"Dai Dai" - hvad titlen betyder

"Dai Dai" kommer fra det italienske udtryk, der betyder "kom nu, kom nu" eller "lad os gå" - på én gang en opmuntring, en stadion-sang og en kollektiv fejring. Selve omkvædet formidler denne flersprogede intention: "Dai, dai, we go, dale, ale, let's go" - fra italiensk til spansk til engelsk, alt sammen i én flydende bevægelse. Nummeret fusionerer caribiske rytmer, latinamerikansk pop og afrobeats - en blanding designet til stadioner, fanzoner og sommerplaylister.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Shakira (@shakira)

Teaseren filmet i Maracanã

Teaseren, der blev udgivet den 7. maj 2026, blev filmet på Rio de Janeiros Maracanã-stadion, få dage efter Shakiras historiske koncert foran 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden. I det cirka et minut lange klip danser Shakira på stadionets bane iført en elektrisk blå nederdel og en lys gul top, mens hun holder den officielle "Trionda"-bold.

Danserne omkring hende bærer farver inspireret af de deltagende nationer. Videoen åbner med fire balloner – en for hver af de fire verdensmesterskaber, der er forbundet med Shakira: 2006, 2010, 2014 og 2026 – og slutter med fyrværkeri og et luftfoto af stadionet med påskriften "Vi er klar" .

1,9 millioner likes på under 24 timer

Videoen, der blev udgivet i fællesskab af Shakira, Burna Boy og FIFA på Instagram, fik 1,9 millioner likes på mindre end 24 timer. Reaktionerne var øjeblikkelige og overvældende på sociale medier. Nogle brugere spekulerede på, om sangen kunne konkurrere med fænomenet "Waka Waka", som er blevet urørligt i den kollektive fantasi. Andre mener tværtimod, at Shakira stadig er den ideelle kunstner til at legemliggøre fodboldens universelle og festlige ånd.

Den eneste kunstner, der har optrådt ved fire verdensmesterskaber

Shakira er nu den eneste kunstner i historien, der har været med på sange, der er forbundet med fire forskellige udgaver af VM. "Waka Waka" er fortsat et af hendes største hits med over 4 milliarder visninger på YouTube og en Guinness World Record som den mest streamede officielle VM-sang på Spotify. Den globale udgivelse af "Dai Dai" er planlagt til 14. maj 2026 – fire uger før turneringen starter den 11. juni.

En anden titel efter "Lighter", kritiseret

"Dai Dai" er det andet nummer udgivet fra FIFA's officielle album til VM i fodbold i 2026. Før den var "Lighter", skrevet af den amerikanske sanger, rapper, sangskriver og musiker Jelly Roll og den mexicanske sanger-sangskriver Carín León, den første single, der blev udgivet, men den mødte betydelig offentlig kritik. I år udgiver FIFA et album med flere numre i stedet for en enkelt officiel sang – en afvigelse fra tidligere udgaver.

"Dai Dai" – kom nu, kom nu – det er præcis, hvad Shakira siger til verden med dette comeback. Seksten år efter at have plantet "Waka Waka" i den kollektive hukommelse, er hun tilbage med Burna Boy for at skrive det næste kapitel. Nu er det uvist, om stadioner verden over vil synge med på dette omkvæd med samme iver, som Johannesburgs klitter gjorde i 2010.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Som bare 11-årig tager hun billeder, der allerede går viralt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som bare 11-årig tager hun billeder, der allerede går viralt.

Som niårig lå hun i mudderet i en indisk nationalpark for at fotografere to påfugle i morgenlyset. Dette...

Hvad er det "kvindelige blik", dette blik, der omdefinerer koderne på skærmen?

I lang tid filmede mainstream-film primært kvinder gennem en linse centreret omkring mandlig begær. Det "kvindelige blik" opstod...

Ny Harry Potter-serie: De unge skuespilleres lønninger skaber kontrovers

Den kommende tv-adaption af "Harry Potter"-sagaen er allerede i gang med en del diskussion, selv før dens udsendelse....

AI-genererede reality-tv-shows: et nyt fænomen på sociale medier

Hvad nu hvis dit næste yndlings reality-tv-show aldrig var blevet filmet ... eller endda oplevet? På sociale medier...

"Borgerligt blik": Dette koncept sætter spørgsmålstegn ved, hvordan arbejderklassen repræsenteres

I film, tv-serier og bøger virker visse historier velkendte ... men set gennem en helt særlig linse. Begrebet...

Ved Oscar-uddelingen tager stjernerne afsted med nogle ret overraskende gaver.

Hvert år handler Oscar-uddelingen ikke kun om filmpriser. Bag kulisserne tiltrækker en anden tradition sig opmærksomhed. De nominerede...