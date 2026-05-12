Shakira synger den officielle hymne til VM i fodbold i 2026

Seksten år efter "Waka Waka" er Shakira tilbage til VM. Den colombianske sangerinde afslørede for nylig "Dai Dai", den officielle hymne for 2026-turneringen, i samarbejde med den nigerianske afrobeats-gigant Burna Boy. Og de første reaktioner er i overensstemmelse med begivenheden.

"Dai Dai" - hvad titlen betyder

"Dai Dai" kommer fra det italienske udtryk, der betyder "kom nu, kom nu" eller "lad os gå" - på én gang en opmuntring, en stadion-sang og en kollektiv fejring. Selve omkvædet formidler denne flersprogede intention: "Dai, dai, we go, dale, ale, let's go" - fra italiensk til spansk til engelsk, alt sammen i én flydende bevægelse. Nummeret fusionerer caribiske rytmer, latinamerikansk pop og afrobeats - en blanding designet til stadioner, fanzoner og sommerplaylister.

Teaseren filmet i Maracanã

Teaseren, der blev udgivet den 7. maj 2026, blev filmet på Rio de Janeiros Maracanã-stadion, få dage efter Shakiras historiske koncert foran 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden. I det cirka et minut lange klip danser Shakira på stadionets bane iført en elektrisk blå nederdel og en lys gul top, mens hun holder den officielle "Trionda"-bold.

Danserne omkring hende bærer farver inspireret af de deltagende nationer. Videoen åbner med fire balloner – en for hver af de fire verdensmesterskaber, der er forbundet med Shakira: 2006, 2010, 2014 og 2026 – og slutter med fyrværkeri og et luftfoto af stadionet med påskriften "Vi er klar" .

1,9 millioner likes på under 24 timer

Videoen, der blev udgivet i fællesskab af Shakira, Burna Boy og FIFA på Instagram, fik 1,9 millioner likes på mindre end 24 timer. Reaktionerne var øjeblikkelige og overvældende på sociale medier. Nogle brugere spekulerede på, om sangen kunne konkurrere med fænomenet "Waka Waka", som er blevet urørligt i den kollektive fantasi. Andre mener tværtimod, at Shakira stadig er den ideelle kunstner til at legemliggøre fodboldens universelle og festlige ånd.

Den eneste kunstner, der har optrådt ved fire verdensmesterskaber

Shakira er nu den eneste kunstner i historien, der har været med på sange, der er forbundet med fire forskellige udgaver af VM. "Waka Waka" er fortsat et af hendes største hits med over 4 milliarder visninger på YouTube og en Guinness World Record som den mest streamede officielle VM-sang på Spotify. Den globale udgivelse af "Dai Dai" er planlagt til 14. maj 2026 – fire uger før turneringen starter den 11. juni.

En anden titel efter "Lighter", kritiseret

"Dai Dai" er det andet nummer udgivet fra FIFA's officielle album til VM i fodbold i 2026. Før den var "Lighter", skrevet af den amerikanske sanger, rapper, sangskriver og musiker Jelly Roll og den mexicanske sanger-sangskriver Carín León, den første single, der blev udgivet, men den mødte betydelig offentlig kritik. I år udgiver FIFA et album med flere numre i stedet for en enkelt officiel sang – en afvigelse fra tidligere udgaver.

"Dai Dai" – kom nu, kom nu – det er præcis, hvad Shakira siger til verden med dette comeback. Seksten år efter at have plantet "Waka Waka" i den kollektive hukommelse, er hun tilbage med Burna Boy for at skrive det næste kapitel. Nu er det uvist, om stadioner verden over vil synge med på dette omkvæd med samme iver, som Johannesburgs klitter gjorde i 2010.