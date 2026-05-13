Hæle, kjoler, selfies: reglerne for filmfestivalen i Cannes, som gæsterne skal følge

At gå på den røde løber på Cannes Film Festival er mere end bare et elegant udseende. Bag de blinkende lys, de spektakulære kjoler og de omhyggeligt kuraterede looks gemmer sig et strengt sæt regler , som alle gæster skal følge. I Cannes er stilen fri i ånden, men struktureret i praksis – og den røde løber går ikke på kompromis.

Påkrævet formelt tøj: elegance frem for alt

For at deltage i de officielle visninger er dresscoden ikke til forhandling. Mænd skal bære smoking med butterfly eller mørkt slips. Alternativt kan et sort eller marineblåt jakkesæt accepteres, men altid i forbindelse med formel påklædning.

For kvinder er dresscoden formel: aftenkjole, lille sort kjole, cocktailkjole, buksedragt eller mørk nederdel, eller et elegant ensemble med en elegant top. Målet er klart: at bevare festivalens prestigefyldte image. Receptionspersonalet er ansvarligt for at sikre overholdelse og kan nægte adgang til alle, der ikke overholder dresscoden.

Sneakers, der engang var forbudte, er ikoniske.

Hvis der er én regel, som selv den brede offentlighed kender, er det den om sneakers. De er strengt forbudt på den røde løber. Gæster skal bære elegante sko, med eller uden hæle. Selvom nogle regler kan have udviklet sig over tid – især vedrørende flade sko – forbliver sneakers udelukket uden undtagelse.

Den røde løber har ikke desto mindre budt på nogle mindeværdige øjeblikke: I 2016 gik den amerikanske skuespillerinde og producer Julia Roberts barfodet, og i 2017 tog den amerikanske skuespillerinde, instruktør og performer Kristen Stewart også sine sko af i protest. I mellemtiden skabte den amerikanske manuskriptforfatter, instruktør, skuespiller og producer Spike Lee overskrifter i 2021 ved at optræde i sneakers.

Selfies er forbudt for at bevare den røde løber

Siden 2018 har selfies og brug af smartphones været forbudt på den røde løber. Denne beslutning blev truffet for at strømline processionen og undgå forsinkelser. Målet er enkelt: at opretholde et gnidningsløst flow og bevare øjeblikkets magi. Officielle fotografer har således optimal adgang til at forevige vigtige øjeblikke uden den improviserede konkurrence fra hævede telefoner.

Nye dresscodes: ikke mere nøgenhed eller overdreven tøj

Reglerne er for nylig blevet endnu strengere. Siden 2025 har nøgenhed været eksplicit forbudt på den røde løber og under hele festivalen. Der er også fokus på tøj, der anses for at være for gennemsigtigt. Ideen er at opretholde "en vis visuel konsistens og respektere begivenhedens institutionelle rammer".

Spektakulære silhuetter, men indrammet

Meget voluminøse outfits, især dem med lange slæb, er også begrænsede, når de hindrer bevægelse eller siddepladser. Dette betyder ikke slutningen på kreativiteten, men snarere en tilpasning. Designere arbejder nu på mere flydende looks, der er udtænkt til at kombinere æstetik og bevægelseskomfort. Resultatet forbliver spektakulært, men mere funktionelt.

Tasker går også gennem kontrol

En anden mindre kendt regel: store tasker er forbudt under gallaforestillinger. Tote-tasker, rygsække eller store genstande er ikke tilladt i biograferne. En garderobe giver dig dog mulighed for at efterlade dine ejendele i nærheden af spillestedet, så du kan bevæge dig mere frit rundt. Denne regel forklarer den næsten allestedsnærværende tilstedeværelse af små, elegante clutches på den røde løber i Cannes.

En 2026-udgave i kontinuitet

For Cannes Film Festival i 2026, der finder sted fra 12. til 23. maj i Palais des Festivals, vil disse regler fortsat være gældende. Trods visse justeringer og diskussioner hvert år forbliver de generelle rammer uændrede. Festivalholdene fortsætter med at anvende disse retningslinjer nøje, uanset gæsternes berømmelsesniveau. Målet er fortsat det samme: at bevare begivenhedens unikke identitet.

I sidste ende pålægger Cannes Film Festival en "særlig" balance: kunstnerisk frihed i kreationerne, men en streng ramme for deres præsentation. Denne disciplin er en integreret del af myten om den røde løber, hvor hver optræden bliver et sandt stilsprog.