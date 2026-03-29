Historien om Daphne Selfe, en model der forblev aktiv indtil hun var 97 år gammel

Daphne Selfe satte sit præg på modehistorien. Den britiske model, der var aktiv i over syv årtier, blev en ikonisk figur i repræsentationen af ældre kvinder i branchen. Hun døde den 21. marts 2026 i en alder af 97 år og efterlod sig en karriere, der ofte nævnes som et eksempel på udviklende skønhedsstandarder.

Begyndelsen i efterkrigstiden

Daphne Selfe, født den 1. juli 1928 i London, begyndte sin modelkarriere i slutningen af 1940'erne efter at være blevet opdaget i en konkurrence om magasinforsider. Hun blev derefter uddannet på Gaby Young-bureauet og arbejdede for kataloger, reklamekampagner og modehuse. På det tidspunkt indførte modebranchen meget strenge kriterier, hvilket gav meget lidt plads til diversitet. Efter sit ægteskab i 1950'erne satte Daphne Selfe midlertidigt sin karriere på pause for at fokusere på sit familieliv. Hun fortsatte dog med at optræde lejlighedsvis i tv- og filmproduktioner og reklamer.

Et bemærkelsesværdigt comeback efter 70 år

Daphne Selfes karriere tog fart igen i slutningen af 1990'erne, da hun vendte tilbage til modelarbejdet efter sin mands død. I halvfjerdserne tiltrak hun opmærksomhed fra fotografer og brands, der var interesserede i at repræsentere en bredere aldersgruppe. Hun deltog i London Fashion Week og poserede for internationale magasiner som Vogue og Marie Claire.

Gennem årene har hun samarbejdet med mærker som Dolce & Gabbana og Nivea, og arbejdet med kendte fotografer som Mario Testino og David Bailey. Hendes såkaldte naturlige udseende, især hendes lange grå hår, som hun vælger ikke at farve, er blevet hendes visuelle signatur. Hun bekræfter regelmæssigt sit ønske om ikke at "skjule tidens virkninger", hvilket bidrager til en mere realistisk skildring af aldring.

En rekordbrydende karriere i modehistorien

Daphne Selfe er blevet anerkendt af Guinness World Records som den ældste arbejdende professionelle model. Hendes karriere strækker sig over 70 år, en sjælden bedrift i modebranchen. Hendes sidste professionelle optræden var i 2025 ved et Vogue-arrangement på Royal Ascot. I 2019 modtog hun Order of the British Empire-medaljen for sit bidrag til mode og sin rolle i at øge synligheden af ældre kvinder i branchen.

En førende figur inden for aldersdiversitet

Daphne Selfes karriere nævnes ofte som et eksempel på kampen mod aldersdiskrimination i modebranchen. Hun er fortaler for ideen om, at synlighed for forskellige profiler giver en bedre afspejling af samfundet. Gennem årene har hun konsekvent udtrykt sit ønske om at se flere ældre modeller repræsenteret i medierne og reklamekampagner. Hendes historie er en del af en bredere bevægelse, der sigter mod at fremme mere inkluderende repræsentation, især med hensyn til alder, kropstype og etnicitet.

En varig indflydelse på branchen

Daphne Selfes død førte til adskillige hyldester i den internationale presse, der fremhævede den indflydelse, hendes karriere havde på udviklingen af skønhedsstandarder. Hendes karrierevej tjener som en påmindelse om, at mode kan udvikle sig ved at inkorporere profiler, der længe har været stort set usynlige. Mange iagttagere mener, at hendes rejse hjalp med at bane vejen for andre erfarne modeller. Hendes engagement i en mere inkluderende vision om skønhed fortsætter med at påvirke branchen.

Med en karriere, der strakte sig over mere end syv årtier, satte Daphne Selfe sit præg på modehistorien ved at fortsætte sit arbejde langt ind i sine senere år. Hun døde i en alder af 97 år og efterlod sig en arv, der ofte nævnes som et eksempel på udholdenhed og åbenhed over for en bredere mangfoldighed af profiler inden for de visuelle medier.