Hvorfor går modelbranchen igennem en stille krise?

Modeshowene fortsætter med at inspirere drømme, kampagnerne forbliver "upåklagelige". Alligevel gennemgår modelbranchen bag kulisserne en dybtgående forandring. Mellem nye teknologier, økonomiske forandringer og udviklende castingpraksisser ændrer professionen sit ansigt ... og ikke altid til fordel for modellerne.

Den meteoragtige fremgang af virtuelle modeller

På bare få år er en ny aktør dukket op: den AI-genererede model . Dette marked, der indtil for nylig stort set ikke eksisterede, oplever nu en spektakulær vækst og er allerede flere hundrede millioner dollars værd. For brands er disse digitale avatarer ikke længere blot et gimmick. De er ved at blive et troværdigt alternativ til menneskelige modeller, der er i stand til at posere uden tids-, rejse- eller logistiske begrænsninger. En stille, men strukturel transformation.

Bag denne udvikling ligger en meget konkret realitet: omkostninger. En fuldt digital kampagne kan reducere udgifterne med 30 til 70 % sammenlignet med et traditionelt fotoshoot. I en sektor, der er udsat for prispres, inflation og konkurrence fra e-handel, har denne fordel betydelig vægt. Som et resultat begynder selv mellem- og high-end-mærker at integrere disse løsninger, hvor de engang var forbeholdt fast fashion. Lidt efter lidt er menneskelig interaktion ikke længere altid afgørende for at sælge tøj.

Et system, der allerede var skrøbeligt fra starten.

Denne krise begyndte dog ikke med kunstig intelligens. Modelbranchen har længe været afhængig af en meget selektiv, endda ulige, model. Bureauer kan underskrive hundredvis, nogle gange tusindvis, af profiler i håb om, at kun få vil vinde store kontrakter. Et mindretal formår at tjene til livets ophold med dette erhverv, mens mange påtager sig en række midlertidige og usikre opgaver .

Selve castingprocessen er ekstremt konkurrencepræget: hundredvis af ansøgere til blot et par pladser. Et system, der giver meget lidt spillerum, selv før nye konkurrenceformer dukker op.

Stadig bredere konkurrence

Globaliseringen har også omformet spillets regler. I dag kommer modeller fra hele verden med en langt rigere mangfoldighed af kroppe, ansigter og identiteter end nogensinde før. Dette er et positivt skridt fremad med hensyn til repræsentation og kropspositivitet: flere kropstyper, flere unikke træk, flere historier at fortælle. Denne åbenhed har også intensiveret konkurrencen uden en tilsvarende stigning i antallet af muligheder. Mere talent, men en begrænset mængde arbejde.

Influencere og arvinger: nye ansigter i rampelyset

Et andet stort skift: Brands vælger ikke længere kun professionelle modeller. De henvender sig i stigende grad til influencere, som kan skabe øjeblikkelig synlighed takket være deres fællesskab.

"Nepo-babyer", børn af kendisser, spiller også en stadig mere fremtrædende rolle i reklamekampagner. Deres berømmelse bliver et markedsføringsværktøj, nogle gange mere afgørende end erfaring eller karrierevej. Resultatet: muligheder, der undgår traditionelle modeller.

Urealistiske skønhedsstandarder

Med virtuelle modeller kommer en ny type skønhed: perfekt glat, fuldstændig modelleret. Nogle eksperter taler endda om et "meta-ansigt", et digitalt ideal, der er umuligt at reproducere i virkeligheden. Disse billeder påvirker forventningerne, også i det virkelige liv. Sundhedspersonale bemærker, at nogle mennesker nu omtaler disse kunstige visuelle elementer som rollemodeller.

I modsætning hertil kan virkelige kroppe – med deres tekstur, deres unikke karakter, deres autenticitet – synes uretfærdigt sat op mod hinanden. Alligevel er det netop disse unikke identiteter, der giver styrke og mening til menneskelige billeder.

Et erhverv, der stadig er dårligt beskyttet

Endelig kæmper de juridiske rammer for at følge med. Nogle modeller får tilbudt muligheden for at skabe en digital version af deres krop, der kan bruges på ubestemt tid. Men hvem kontrollerer dette billede? Hvem tjener på det? Disse spørgsmål forbliver ofte uklare. Alligevel var modellering netop baseret på knapheden og kontrollen over ens eget billede. Med disse digitale tvillinger er denne model fundamentalt udfordret.

Kort sagt, mellem teknologisk innovation, nye markedsføringsstrategier og udviklende standarder, gennemgår modelbranchen en gennemgribende reorganisering. I denne sammenhæng er én ting fortsat afgørende: at huske på, at virkelige kroppe i al deres mangfoldighed, tilstedeværelse og energi er uerstattelige. De fortæller historier, som digital perfektion aldrig fuldt ud kan kopiere.