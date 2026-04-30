"Umuligt at glemme": Denne models krokodillekjole vækker opsigt

Der er looks, man ser og aldrig glemmer. Anok Yai opnåede dette den 23. april 2026 ved Time100 Gala i New York i en guldfarvet læderkjole, der øjeblikkeligt gik viralt. Den amerikanske model af sydsudanesisk afstamning beviste endnu engang, at hun ikke bare går i tøj – hun lever det.

En krokodilleskindskjole med et iøjnefaldende design

Anok Yai deltog i Time Magazines gallafest for kåringen af verdens 100 mest indflydelsesrige personer, som hun selv var en del af i år 2026. En ære hun valgte at markere med sjælden stilistisk præcision, hvor hun kontaktede Ashi Studio for et fuldstændig skræddersyet look.

Anok Yais kjole var en skulptureret, gylden, krokodilletekstureret midikjole i læder fra Ashi Studios forår/sommer 2026 Couture-kollektion. Den strukturerede overdel og den omvendte krave indrammede Anok Yais silhuet med næsten arkitektonisk præcision. Den stramme talje og de fremhævede hofter skabte en timeglasfigur, mens materialets blanke finish gav kjolen et næsten naturtro udseende. Matchende krokodillepumpsko med spids snude fuldendte et look fra top til tå i samme stil.

Ashi Studio, huset der flytter grænserne

Denne kjole er fra Ashi Studio, et parisisk mærke grundlagt af Mohammed Ashi, den første couturier fra Gulf, der blev gæstemedlem i Fédération de la Haute Couture i 2023. Et modehus kendt for sine eksperimentelle couture-konstruktioner, et sted mellem skulptur og beklædning - og tydeligvis i perfekt harmoni med Anok Yais visuelle univers.

Et dobbelt look for en aften i to dele

Aftenen udfoldede sig i to forskellige stilfaser for Anok Yai: Ved ankomsten bar hun en indigofarvet bandagekjole fra Hervé Léger oven på en sort nederdel, der kombinerede struktur og flydende elegance. Det var til selve middagen, at hun byttede dette oprindelige look ud med en krokodillekjole fra Ashi Studio og forvandlede sin entré til et sandt modeøjeblik.

Pressen og de sociale medier er enige.

Inden for få timer cirkulerede billederne globalt og startede samtaler om mode, kunst og sociale medier. Time Magazine, der udnævnte hende til en af de 100 mest indflydelsesrige personer i 2026, fremhævede hendes "stille og slående selvtillid" og hendes evne til at "løfte det, hun har på, op" – en arvtager til arven fra den britisk-jamaicanske supermodel Naomi Campbell og den sydsudanesiske model og skuespillerinde Alek Wek for en ny generation. For Runway Magazine definerer dette look ikke kun en trend – det "varsler fremtiden for rød løber-mode".

En krokodillekjole, en skulptureret silhuet, en tilstedeværelse der ikke behøver kunstgreb: Anok Yai forvandlede en galla til et øjeblik af ren mode. Umulig at glemme, som lovet.