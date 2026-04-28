"Ikon": Denne plus-size model genopliver en glemt vintagekjole

Nogle gange kræver det kun et simpelt Instagram-opslag at bringe et glemt stykke tøj tilbage i modens søgelys. Paloma Elsesser beviste dette ved at bære en Prada-arkivkjole fra 2009 med en udpræget pin-up-vibe, hvilket straks udløste en reaktion fra internetbrugere.

En Prada-arkivkjole taget ud af skabet

Den pågældende kjole kommer fra Pradas 2009-kollektion, en afgørende periode for det italienske modehus præget af stærke retro-referencer. Med sine pin-up-koder – en tætsiddende silhuet, fremhævede kurver og en chik 1950'er-æstetik, som Miuccia Prada genopdagede – virkede kjolen dømt til at blive glemt i arkiverne ... indtil Paloma Elsesser vækkede den til live igen.

Som supplement til sine Instagram-billeder skrev Paloma Elsesser blot: "prada '09 fine ❤" . To ord, en hjerte-emoji og tusindvis af reaktioner. Modemiljøet roste straks hendes valg af beklædningsgenstand og understregede relevansen af at bringe et så specifikt stykke tøj tilbage fra arkiverne i stedet for at fokusere på de nyeste kollektioner.

Paloma Elsesser, arkivar for luksusvintage

Paloma Elsesser går ikke i mode – hun omformer den. Uanset om det er en struktureret kjole til en galla eller et vintagefund, bringer hun en selvsikker, avantgarde energi, der tiltrækker sig opmærksomhed uden at kræve den. Hendes udtalte smag for arkiver fra mærker som Prada, Miu Miu og Versace er veldokumenteret, og dette indlæg er det seneste eksempel.

Et ikon, der puster nyt liv i glemte stykker

Paloma Elsesser, der blev opdaget på Instagram af den legendariske makeupartist Pat McGrath, har gået catwalken for Fendi, Versace, Coperni og Tommy Hilfiger og prydet forsiden af adskillige internationale udgaver af Vogue. Måske er det på hendes egen konto, med opslag så simple som en hjerte-emoji på en Prada-kjole fra 2009, at hun udøver sin mest direkte indflydelse – en påmindelse om, at fantastiske tøj aldrig udløber.

Ved at bringe denne Prada-kjole fra 2009 tilbage i rampelyset bekræfter Paloma Elsesser én ting: "ægte stil" følger ikke kollektionskalenderen. Den trækker på fortiden, genfortolker den og giver den en ny resonans. Mere end blot et viralt look minder denne fremtoning os om, at den mest slående mode ofte er den, der vover at genoplive glemte skatte.