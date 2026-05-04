Denne plus-size model gør et stort indtryk i en rød satinkjole

Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Ved Chanel Cruise 2026-2027-showet i Biarritz gjorde mange looks et varigt indtryk. Paloma Elsessers knallrøde outfit fra top til tå var et af aftenens mest fotograferede.

Et skarlagenrødt striklook fra top til tå

Den 28. april 2026, præcis et år efter sin udnævnelse til kunstnerisk leder af Chanel, præsenterede Matthieu Blazy sin første Cruise-kollektion i Biarritz - det sted, hvor Gabrielle Chanel åbnede sit modehus i 1915. En meningsfuld tilbagevenden til rødderne, som tiltrak en stor og forskelligartet vifte af berømtheder, herunder Paloma Elsesser.

Til lejligheden valgte hun et helt skarlagenrødt ensemble – en af de dominerende nuancer i forår/sommer 2026-sæsonen, som allerede var med i selve Chanels modeshow. Hun bar en langærmet striktop med V-hals og en matchende midinederdel i samme røde nuance, kombineret med en shaggy taske med hjorteprint og tofarvede beige og hvide hæle. Et totalt monokromt look, hvor farven talte for sig selv.

Rød, sæsonens must-have farve

Valget af rød er ikke ubetydeligt i denne sammenhæng. Skarlagenrød har etableret sig som en af de definerende nuancer i forårs-sommer 2026-sæsonen - især båret af den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway på den røde løber i filmen "The Devil Wears Prada 2", eller i det samlede look af flere gæster ved Chanel-showet den aften.

Paloma Elsesser, Chanels nye officielle muse

Hendes tilstedeværelse i Biarritz vidner om hendes nye status som husets officielle ansigt udadtil inden for rammerne af den nye æra, der blev indledt af Matthieu Blazy. Siden sin start hos Chanel har Paloma Elsesser legemliggjort en vision for mode, der stemmer perfekt overens med filosofien bag Chanels kunstneriske leder: tøj skabt til at blive båret, og forskellige kroppe, der bebor dem uden hierarki.

Det er ikke første gang, den amerikanske model er blevet forbundet med Chanel under denne ledelse - men det er måske her, hun tydeligst har påtvunget sin visuelle identitet i husets verden: en kvinde, der hverken søger at falde i ét med mængden eller at overraske, men blot at eksistere fuldt ud i det stykke tøj, hun bærer.

Kort sagt, Paloma Elsesser behøvede ikke en aftenkjole for at skinne i Biarritz. Hun bar simpelthen sin valgte farve, som var det hendes egen, med den stille selvtillid, der forvandler et modevalg til noget selvindlysende. En lektion i stil, men frem for alt i attitude.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
