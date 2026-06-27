Denne amerikanske model genopliver en strandtrend med en retro silhuet

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Julia P.
@lindseypelas / Instagram

Strandtøj tager et stort spring ind i fortiden. For at fejre sin fødselsdag delte den amerikanske model Lindsey Pelas en række solbeskinnede billeder på Instagram, hvor hun iført en badedragt med en udpræget retro-æstetik. Dette outfit genopliver en charmerende strandtrend: vintage-inspirerede snit.

En kjole i ét stykke med blomsterprint

Til denne artikel valgte Lindsey Pelas en badedragt med et fint print, der blander små blomster og sorte polkaprikker. Et charmerende og romantisk motiv, direkte inspireret af tidligere årtier. Poserende udendørs i et solbeskinnet ørkenmiljø, legemliggør hun perfekt denne retro og solrige æstetik. Et strandoutfit, der skiller sig ud fra mere minimalistiske designs og understreger den ubestridelige charme ved vintage.

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Et opslag delt af LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Pin-up-æstetikkens tilbagevenden

Dette look er en del af en bredere trend. Efter år med rene linjer vender strandtøj tilbage til pin-up-ånden fra 1950'erne. Strukturerede badedragter, blomsterprint, polkaprikker og retro-silhuetter gør et stærkt comeback på strandene. Især polkaprikker er blandt sæsonens nøglemønstre, ligesom blomsterprint, der er værdsat for deres romantiske appel. Denne vintage-bølge vinder stigende popularitet.

Et fødselsdagsindlæg

Lindsey Pelas delte disse billeder for at fejre sin fødselsdag. Hun valgte at fejre det udendørs i solrige, naturlige omgivelser, tro mod sin kærlighed til sommerstemning. Hendes mange følgere var hurtige til at sende deres bedste ønsker og rose serien af lysende billeder.

Med denne badedragt med blomsterprint genopliver Lindsey Pelas en charmerende strandtrend. Ved at vælge en retro-silhuet minder hun os om, at vintage stadig lever i bedste velgående på stranden. Den vil helt sikkert inspirere dem, der drømmer om et solrigt og tidløst sommerlook.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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