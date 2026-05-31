Denne plus-size model gør indtryk med et vintage korset

På sin Instagram-konto, iført et pudderrosa korset med et vintage-look, underskriver den amerikanske "plus-size"-model Paloma Elsesser et look, der er lige så blødt, som det er iøjnefaldende.

Et pulverrosa korset, der skaber sensation

Timingen kunne ikke have været bedre: et delikat, pudderrosa korset med en struktureret silhuet og omhyggelige detaljer i en udpræget vintagestil. En blød nuance, både retro og romantisk, der ligner en Hollywood-boudoir. På Instagram udløste billedet straks en byge af kommentarer, hvor hendes følgere roste den selvtillid, hvormed Paloma Elsesser bærer tøjet.

En teaser til Victoria's Secret

I forbindelse med sit opslag valgte Paloma Elsesser en kort, men eksplicit billedtekst: "Englenes by!!! Kalder på alle engle!!!" Dette blev ledsaget af en omtale af Victoria's Secret-mærket. En klar henvisning til Los Angeles' kaldenavn, såvel som til opfordringen til "engle", der for nylig blev lanceret af det amerikanske mærke, som i øjeblikket forbereder sit modeshow og sin nye rollebesætning i 2026. Fansene var hurtige til at tyde denne teaser: væddemålene går allerede i luften om lokationen og programmet for det næste show.

Paloma Elsesser, den "kurvede engel", der blev et ikon

Paloma Elsesser, der første gang gik på Victoria's Secret-catwalken i 2024, er blevet et af de førende ansigter inden for inklusion i modeverdenen. I 2023 vandt hun endda den prestigefyldte Model of the Year-pris ved British Fashion Awards – en første gang for en plus-size-model. Siden da har hun prydet utallige magasinforsider, kampagner og catwalkshows uden at gå på kompromis med sin autenticitet.

En silhuet, der hylder alt

Ud over valget af tøj er det billedets symbolske kraft, der giver genlyd. Ved at bære dette beklædningsgenstand, der historisk set er forbundet med et bestemt 'feminint ideal', udvider Paloma Elsesser mulighedernes verden. Et pudderrosa korset på en krop, der ikke overholder branchens restriktive standarder, er en subtil, men kraftfuld erklæring: mode bør ikke komme i to størrelser. Og budskabet går igennem, som det fremgår af de tusindvis af entusiastiske reaktioner på hendes opslag.

Med dette enkle billede minder Paloma Elsesser os om, hvorfor hun har etableret sig som en af de mest inspirerende skikkelser inden for moderne mode. Ved at blande vintage-elegance med et engagement i inklusion beviser hun, at selv et pudderrosa korset kan være banebrydende.