Denne 61-årige model, der længe har plaget af usikkerhed, er ved at ændre sit syn på sin krop.

I årevis levede Paulina Porizkova i en verden, hvor udseende var altafgørende. Den nu 61-årige tidligere tjekkisk-svensk-amerikanske model deler en ærlig beretning om sit forhold til sin krop, præget af en dybtgående forvandling. Et inspirerende vidnesbyrd, men et der fortjener en vis nuance.

En rejse præget af komplekser

På Instagram lagde Paulina Porizkova en video op, hvor hun reflekterer over sit forhold til sin krop. Selvom mange længe har misundt hendes figur, forklarer hun, at hun ikke så det på den måde. Som ung pige fortæller hun, hvordan hun tog sin krop for givet uden rigtig at passe på den, mens hun hele tiden følte en konstant følelse af utilfredshed.

Trods en international modelkarriere indrømmer hun ofte, at hun sammenligner sig selv med andre og fokuserer på det, hun anser for uperfekt. Dette pres illustrerer, hvordan usikkerheder ikke udelukkende afhænger af eksterne opfattelser.

Som 61-årig et langt mere fredeligt syn

Med tiden har hendes perspektiv ændret sig. I dag forklarer Paulina Porizkova, at hun føler mere taknemmelighed over for sin krop. Hun siger, at hun værdsætter alt, hvad den har givet hende mulighed for at opleve gennem årene, og bekræfter, at hun ikke længere skammer sig over at vise sine rynker, sin hud eller tidens mærker. I stedet for at søge et idealiseret billede foretrækker hun at fejre en krop, der altid har været med hende. Det er en måde at fremhæve evner, livserfaring og modstandsdygtighed på snarere end stræben efter perfektion.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Velvære handler ikke kun om fysisk udseende.

I sit vidneudsagn understreger Paulina Porizkova også vigtigheden af at passe på sit sind. For hende er selvværd bygget lige så meget på mental velvære som på udseende. Denne mere holistiske tilgang opmuntrer til et venligere syn på sig selv. Ideen er ikke at benægte aldersrelaterede forandringer, men at lære at omfavne dem med større medfølelse og påskønnelse.

Et inspirerende budskab ... men et der skal sættes i perspektiv.

Paulina Porizkovas historie kan give genklang hos mange mennesker, der søger at udvikle et mere fredeligt forhold til deres kroppe. Hendes rejse minder os om, at det er muligt at ændre sit perspektiv på sig selv, uanset alder. Det er dog vigtigt at holde en vis afstand til denne oplevelse.

Selvom hun nu hævder at være ufiltreret og fuldt ud accepterer aldringstegnene, er Paulina Porizkova faktisk en tidligere model, hvis fysik i vid udstrækning lever op til gældende skønhedsstandarder. Hendes professionelle baggrund, såvel som hendes økonomiske ressourcer, giver hende sandsynligvis privilegeret adgang til behandlinger, fitnesscoaching og livsstilsvaner, der ikke er tilgængelige for alle. Hendes udseende afspejler derfor ikke de fleste kvinder over 60.

Paulina Porizkovas vidnesbyrd mister dog ikke sin værdi. Tværtimod tjener det som en påmindelse om, at det er vigtigt ikke at sammenligne sin egen krop med offentlige personers, hvis levevilkår ofte er meget anderledes. Selvaccept handler ikke om at opnå et ideelt udseende, men om at opbygge et mere respektfuldt forhold til sin krop, uanset alder, kropstype eller livserfaringer.