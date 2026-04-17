Plus-size-modellen Ashley Graham genoplever farverig vintage og skaber furore

Modeller
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

I et Instagram-opslag opsummerede den amerikanske model Ashley Graham sine modevalg med en simpel sætning: "Jeg tager min vintage med en lille kurve ." Derefter nævnte hun flere ikoniske modehuse – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – samt Gabriel Held Vintage.

En meget selvsikker arkivgarderobe

Med dette opslag præsenterer Ashley Graham en vintage-garderobe, der er udtænkt som et sandt stilstatement. Udvalget af ikoniske mærker som Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli og Issey Miyake skaber et udtryksfuldt modeunivers. Dette opslag er mere end blot et kurateret udvalg af stykker, og afslører en vision om vintage som en legeplads, der blander ikoniske referencer med en stærk forkærlighed for slående silhuetter.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

En måde at hævde sin form på

Styrken ved dette opslag ligger også i dets billedtekst. Ved at skrive "Jeg tager min vintage med en lille kurve" forbinder Ashley Graham tydeligt ideen om et modearkiv med en kurvet figur, uden at forsøge at udglatte eller neutralisere hendes image. Denne korte, men effektive udtalelse er i overensstemmelse med hendes karriere. Ashley Graham har altid været fortaler for inkluderende mode og minder os om, at banebrydende stil, luksus og attraktivitet aldrig bør forbeholdes en enkelt kropstype.

Med blot et par ord leverer Ashley Graham et opslag, der går ud over blot "stilistisk effekt". Ved at kombinere ikoniske mærker, vintage-stykker og dristige silhuetter tilbyder hun et friere og mere moderne bud på arkivmode. Frem for alt tjener dette opslag som en påmindelse om, at en vintage-garderobe kan være fuldt ud levendegjort.

Clelia Campardon
Som kandidat fra Sciences Po har jeg en ægte passion for kulturelle emner og sociale spørgsmål.
