Denne amerikanske model er gravid med sit andet barn og viser sin babymave frem.

Léa Michel
Den amerikanske model Sofia Richie er gravid med sit andet barn sammen med sin mand, administrerende direktør for Atlantic Music Group, Elliot Grainge. Hun viser sin babymave frem i nye Instagram-selfies og afslører samtidig en ny hårfarve.

Naturlige selfies og en rund mave

Sofia Richie Grainge delte for nylig adskillige spejlselfies på Instagram, hvor hun løfter sin hvide t-shirt for stolt at vise sin voksende babymave. Iført en grå sweater og solbriller poserer hun med en leopardprintet clutch i hånden i en afslappet og autentisk setting, der afspejler hendes hverdag som kommende mor. Billedteksten "Store planer" ledsager disse billeder og antyder både hendes graviditet og hendes personlige projekter.

En ny karamelfarve til hendes hår

Den tidligere ikoniske blondine har nu en "karamelliseret brunette"-nuance, en varm og lysende brun. Denne hårforvandling komplementerer perfekt hendes minimalistiske stil og tilføjer et strejf af blødhed til hendes look som en strålende mor. Fans har rost ændringen, som elegant fremhæver hendes babymave.

En familie der vokser med glæde

Sofia og Elliot Grainge, der allerede er forældre til Eloise, født i maj 2024, annoncerede deres anden graviditet i oktober 2025 med en spejlselfie. Siden da har modellen regelmæssigt dokumenteret sin rejse med billeder, såsom dem fra december, hvor parret sammenlignede deres babybuler, eller fra november, hvor de markerede fem måneders graviditet. Disse opslag inspirerer mange vordende mødre med deres naturlighed og positivitet.

En fælles, ufiltreret moderskabsrejse

Sofia Richie Grainge udmærker sig ved at fejre sin foranderlige krop med selvtillid og veksler mellem løstsiddende outfits og spontane billeder, der viser hendes babymave uden kunstgreb. Hendes tilgang på sociale medier forstærker hendes image som et moderne ikon, der blander mode, familie og autenticitet.

Ved at vise sin babymave og nye karamelfarvede frisure frem, udstråler Sofia Richie Grainge en smittende og stilfuld glæde under sin anden graviditet. Denne modelmor fortsætter med at inspirere med sin naturlige ynde måned efter måned.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
På modeugen legemliggør modellen Emeline Hoareau det nye ansigt for "mellemklasse"

På modeugen legemliggør modellen Emeline Hoareau det nye ansigt for "mellemklasse"

På internationale catwalks formår nogle modeller at gøre et varigt indtryk fra deres allerførste optræden. Dette er tilfældet...

I en rød fløjlskjole skaber denne kurvede model et slående look

Nogle modeoptrædener fanger øjeblikkeligt opmærksomheden. En dristig farve, et spektakulært stof, en slående silhuet ... og resultatet bliver...

Den britiske model Kelly Brook viser sin figur frem, og internetbrugere reagerer.

På det varme sand viser den britiske model og skuespillerinde Kelly Brook stolt sin figur frem. Hun delte...

Som 42-årig poserer denne australske model elegant i sneen

Den australske supermodel Miranda Kerr beviser, at hun kan trodse vejret med et ultra-chic vinterlook i sneen. Klædt...

Denne model poserer i en af nøglefarverne fra 2026 og skaber sensation

Smørgul er ved at blive en af stjernefarverne i 2026. Blød, lysende og afgjort moderne, den har for...

På en brasiliansk strand viser denne "kurvede" model sin figur frem

Leslie Sidora, en fransk "kurvet" model af mauritisk og brasiliansk oprindelse, lyser Instagram op fra en ikonisk strand...