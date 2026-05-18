I Cannes måtte denne gæst rejse liggende på grund af sin påklædning.

Damemode
Fabienne Ba.
@jo.rdyyy / Instagram

En usædvanlig scene gik viralt på sociale medier under Cannes Film Festival i 2026. En gæst ved Palais des Festivals, Jordan (@jo.rdyyy på TikTok), blev tvunget til at rejse liggende i et køretøj, da hendes påklædning simpelthen ikke tillod hende at sidde op.

En ankomst, mildest talt uventet.

Det var en scene, ingen havde forudset. Under Cannes Film Festival i 2026 holdt et køretøj, ligesom så mange andre luksusbiler, op foran Palais des Festivals og satte deres VIP-passagerer af. Da en urobetjent, der var udpeget til sikkerhedsvagter på den røde løber, kom hen for at åbne døren, blev han mødt af et højst usædvanligt syn: passageren, Jordan (@jo.rdyyy på TikTok), lå fladt på bagsædet af køretøjet. Situationen, som den unge kvinde delte på TikTok, gik straks viralt på de sociale medier.

En pythonkjole, der gør det umuligt at sidde

Forklaringen på denne usædvanlige kropsholdning er lige så simpel, som den er slående: pythonkjolen, som Jordan (@jo.rdyyy) bar, var så tætsiddende og struktureret, at den ikke tillod hende at sidde ned. For at nå paladset uden at krølle stoffet eller gå på kompromis med snittet, var den eneste løsning at lægge sig ned på bagsædet af bilen. Da Jordan (@jo.rdyyy) var ude af bilen, genvandt hun tydeligvis sin fulde bevægelsesfrihed til at gå op ad trappen.

@jo.rdyyy Kun vandret eller lodret 💋💋 ♬ original lyd - Jordan

En sekvens der gik viralt på bare få timer

På TikTok, hvor videoen blev delt, blev den et øjeblikkeligt hit. Især betjentenes reaktion bidrog til klippets viralitet. Betjenten, der tydeligvis var vant til at se passagerer stige af i spektakulært tøj, havde tydeligvis ikke forventet at finde en passager liggende udstrakt på sædet. Hans overraskelse, som tydeligvis var tydelig i videoen, blev kommenteret flittigt af internetbrugere.

Internetbrugere roste både outfittets dristighed, Jordans (@jo.rdyyy) ro og politibetjentens meget spontane reaktion. Videoen spredte sig derefter til andre platforme og blev et af de mest omtalte modeøjeblikke i denne Cannes-udgave.

Cannes, en scene for spektakulære outfits i årtier

Denne episode tjener som en påmindelse om, hvor meget den røde løber i Cannes presser gæsterne mod "ekstreme" tøjvalg. Ultrastramme kjoler, lange slæb, teksturspil, skulpturelle strukturer ... funktionelle kompromiser er ofte sekundære, og kendisser accepterer let de fysiske begrænsninger i deres outfits under hele deres optræden. Filmfestivalen i Cannes i 2026 er ingen undtagelse fra traditionen med mindeværdige outfits.

Siden starten i 1946 er begivenheden blevet en af verdens mest prestigefyldte røde løber-udstillinger, der hvert år tiltrækker designere, stylister og berømtheder fra hele verden. De mest mindeværdige billeder fra Croisetten er ofte dem af "usædvanlige" kjoler, der er i stand til at trodse tyngdekraften, ergonomien eller nogle gange endda sund fornuft.

Det evige spørgsmål: hvilken pris kommer mode til?

Ud over sin usædvanlige natur rejser denne anekdote et tilbagevendende spørgsmål i den røde løbers verden: Hvor langt kan moden gå i de begrænsninger, den pålægger bærerens krop? At rejse liggende for at bevare sin kjole er både en total forpligtelse til et exceptionelt beklædningsgenstand og et offer for komfort for imagets skyld. Nogle gæster anser det for en sand "stilsignatur", mens andre ser det som en "exceptionel oplevelse". Under alle omstændigheder tjener Cannes-scenen som en påmindelse om, at udseendet på Croisetten nogle gange betyder mere end blot at kunne sidde ned.

Kort sagt, mellem gæsten, der er tvunget til at rejse liggende for at beskytte sin pythonkjole, og den synligt forvirrede politibetjent, indfanger scenen perfekt det, internetbrugere elsker: et øjeblik af autenticitet i en stærkt kodificeret verden. Yderligere bevis, om nogen var nødvendige, på at Cannes Film Festival fortsætter med at producere billeder, der er lige så uventede, som de er uforglemmelige hvert år.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Hun udforsker sin bedstemors loft; det, hun opdager, forbinder to generationer.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hun udforsker sin bedstemors loft; det, hun opdager, forbinder to generationer.

Bedsteforældres lofter er en sand guldgrube. Mens vi som børn nægtede at sætte vores ben i dem af...

Hvorfor vælger flere og flere kvinder at holde op med at gå i kjoler?

Kjolen, der længe har været betragtet som det essentielle "feminine beklædningsgenstand", nærmest et basisbeklædningsgenstand i garderoben, taber nu...

Denne unikke kjole, der anses for at være "dristig", fascinerer internetbrugere

En kort kjole designet af Lea Waldberg skaber en masse opmærksomhed online på grund af sit unikke snit....

Hun skabte en taske, der lukkes som en bh, og internetbrugere elsker den.

Indholdsskaberen Marie Gaguech (@mariegaguech) har vakt opmærksomhed med en video, der viser et unikt accessory. I sit opslag...

Denne plus-size model deler sit udvalg af strandtøj, der kombinerer stil og komfort

Det kan nogle gange være en udfordring at finde et strandtøj, der får dig til at føle dig...

Hun genskaber ikoniske prinsessekjoler og forvandler en barndomsdrøm til et kreativt projekt.

Fra Askepot til Belle og Esmeralda genskaber hun de ikoniske kostumer fra vores barndomsheltinder i naturlig størrelse. Hun...