Når tennisspillere forvandler banen til en stilbane

French Open er ikke bare den prestigefyldte grusturnering. I over et århundrede har den også været en af de største modebegivenheder i sportsverdenen. Hvert år forvandler spillerne Philippe-Chatrier-banen til en sand catwalk – til stor glæde for både tennis- og modefans.

Suzanne Lenglen, turneringens første modeikon

Det hele begyndte i 1920'erne med franskkvinden Suzanne Lenglen. Hun afviste de lange, korsetbesatte nederdele, der dengang blev påtvunget kvindelige skuespillere, og indførte ærmeløse toppe med kanter, der gik op til læggen – en skandale på det tidspunkt, som siden er blevet den grundlæggende handling for en emancipation.

For mange banede hun i sandhed vejen for alle dem, der fulgte efter: dem, der senere turde være modige, farverige og moderne på domstolene. Næsten et århundrede senere er den domstol, der nu bærer hendes navn, fortsat vært for personer, der har skrevet historie – og fremprovokerer til tider de samme debatter som i dens tidlige dage.

2018: Serena Williams og det sorte catsuit, der ændrede reglerne

Hvis vi skulle vælge ét look fra de sidste ti år på Roland-Garros, ville det uden tvivl være dette. I 2018, knap nok kommet sig efter en særlig kompliceret fødsel, optrådte Serena Williams på de parisiske grusbaner iført en sort Nike-heldragt, der dækker hele kroppen og har et rødt bånd i taljen. Den amerikanske mester, der på det tidspunkt sammenlignede sig selv med en "krigerprinsesse af Wakanda", forklarede også, at tøjet, takket være dets kompressionseffekt, hjalp med at forhindre de blodpropper, hun havde lidt under graviditeten.

Dette gjorde ikke meget for at blødgøre Bernard Giudicelli, daværende præsident for det franske tennisforbund, som annoncerede implementeringen af en dresscode, der forbød sådant tøj på banerne. "Vi skal respektere spillet og spillestedet," forklarede han dengang. Beslutningen udløste et internationalt ramaskrig, anført af den amerikanske tennisspiller Billie Jean King. Hvad der kunne være forblevet en simpel "modekontrovers", blev til en politisk debat om den kontrol, der udøves over kvindelige atleters kroppe.

Naomi Osaka, kunsten at forvandle banen til en catwalk

I de seneste par sæsoner er endnu en spiller dukket op som den nye dronning inden for "banemode": Japans Naomi Osaka. Ved hver Grand Slam skaber den firedobbelte forsvarende mester furore med Nike-outfits designet som sande kunstværker. En japansk kirsebærblomstkjole til 2025, en vandmand til Australian Open i 2026, og for nylig, ved Roland-Garros i 2026, en guldkjole inspireret af Eiffeltårnets silhuet.

Alt dette udfolder sig med en bevidst "rød løber"-effekt: en omhyggeligt iscenesat entré, stykket afsløret efter et par skridt, og livlige debatter på sociale medier. Hendes modstander, Laura Siegemund, kritiserede hende endda offentligt i Paris i år og beskyldte hende for at have forvandlet kampen til et "modeshow". For Naomi Osaka, der beskriver sig selv som genert, er disse outfits tværtimod et værdifuldt udtryksmiddel – kort sagt en stilistisk rustning.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: den nye generation af stil

Udover Naomi Osaka er der adskillige andre spillere, der nu gør sig bemærket med deres sans for stil. Verdens nummer et, Aryna Sabalenka, lavede et dristigt statement i 2026 med en sort, halvåbnet Nike-kjole over en karminrød tanktop – et racerback-design, en nøglehulsudskæring og et "natteliv"-look på ler. Kjolen var udsolgt inden for få timer.

Coco Gauff udnytter sin sejr i French Open i 2025 til at etablere sig som et sandt stilikon: et New Balance-outfit i "dusk shower"-nuancer, et marmoreret print og en sort læderjakke sidste år – som hun beskriver som "parisisk". Efter sin triumf optrådte hun endda en række gange i Miu Miu-look fra top til tå, et tegn på en spiller, der omfavner mode ud over banen. Iga Świątek, en firedobbelt French Open-mester, har taget en sommerlig lilla-gul palet af On til sig, en gradient, der bryder med turneringens mere minimalistiske stil.

Når stil diskuteres

Denne stilistiske eksplosion er dog ikke uden udfordringer. Nogle, som Laura Siegemund, mener, at "disse outfits forvandler tennis til et skue." Andre ser det tværtimod som "et tegn på en velkommen frigørelse for spillerne", der tager ejerskab over deres image gennem et udtryksmiddel, der tilhører dem.

Én ting er klar: På Roland-Garros er æstetik og atletik ikke modsætninger. Tværtimod nærer de hinanden – og med hver udgave skriver de et nyt kapitel i den store fortælling om sportsmode.

Fra Suzanne Lenglen til nutidens dristige Nike-designs, og gennem Serena Williams' catsuit, der vakte så stor opsigt i 2018, skriver Roland-Garros to parallelle historier: historien om sine mestre og historien om en modeindustri i konstant udvikling. Og hvis vi ser nærmere efter, fortæller de måske begge den samme historie: historien om kvinder, der ikke længere behøver at bede om tilladelse til at hævde sig.