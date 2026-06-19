Den etiopiske modeskaber Kalu Putic fascinerer internetbrugere med sin unikke stil

En etiopisk teenager skaber i øjeblikket overskrifter verden over. Som bare 15-årig forvandler Kalu Putic affald til haute couture-tøj i virale videoer, der har fascineret millioner af internetbrugere.

Et fænomen, der stammer fra Etiopien

Navnet Kalu Putic, sommetider stavet Kalu Putik, er eksploderet på de sociale medier i de seneste måneder. Denne designer, oprindeligt fra byen Mekelle i Tigray-regionen i Etiopien, tiltrækker nu opmærksomhed fra store internationale modemedier. Kendt under sit brugernavn @kaluputics, har denne modeentusiast forvandlet platforme som Instagram og TikTok til sine personlige catwalks. Hans rigtige navn er Kaleb, sommetider stavet Kaleab, og han er kun 15 år gammel. Hans ungdom forringer på ingen måde modenheden i hans visuelle stil, som allerede er blevet sammenlignet med de største navne inden for moderedaktioner.

Omdannelse af affald til haute couture

Kalu Putics signaturstil er baseret på en simpel idé: at forvandle materialer, der er bestemt til skraldespanden, til moderigtige stykker, der kan ses på catwalken. Han bruger rester af gummi, gamle tekstiler, pap og plastikplader til at skabe slående modestykker, der trodser traditionelle designnormer. Gamle sko, skrotmetal, aluminiumsfolie, ståltråd eller stofrester: alt bliver til råmaterialer for skabelsen. Denne upcycling-tilgang sætter spørgsmålstegn ved vores forhold til forbrug, affald og fast fashion.

En selvlært designer uden et studie eller modeskole

Det særligt slående ved Kalu Putic er, at han er fuldstændig selvlært. Den unge designer arbejder uden dyre stoffer, moderne syudstyr eller formel uddannelse. Intet studie, intet stylingteam, ingen professionel produktion: han filmer sine videoer foran en simpel væg i byen Mekelle, hvor gamle sko, iturevne stoffer og støvede tasker hænger. Denne enkelhed, langt fra at forringe hans arbejde, er faktisk dets styrke, en verden væk fra det ultrapolerede indhold, vi er vant til at se online.

Virale videoer med millioner af visninger

Fænomenets omfang er svimlende. Ifølge internationale medier postede den unge etiopier sin første video den 29. marts, og hans antal følgere på Instagram steg angiveligt med to millioner på en enkelt dag og oversteg seks millioner på to måneder. Hans første opslag har allerede nået over 84 millioner visninger og 5,4 millioner likes, mens det meste af hans efterfølgende indhold også har fået titusindvis af visninger. En meteoragtig stigning til viralitet.

En iscenesættelse, der er blevet hans signatur

Ud over de anvendte materialer er det æstetikken i hans videoer, der skaber afhængigheden. Hans sekvenser begynder generelt med, hvad der ligner en bunke tilfældige materialer og en teenager, der balancerer på en træplanke. Så, næsten pludselig, sker transformationen. På få sekunder bliver det tilsyneladende kaos til et arkitektonisk look, en såkaldt "dramatisk" silhuet, et improviseret mini-modeshow på gaden. Dette overraskelseselement, kombineret med den selvtillid, han udstråler foran kameraet, forvandler hver video til en mini-begivenhed. Det er en formel, der fungerer endnu bedre, fordi den bryder med de sædvanlige konventioner for modeindhold.

Kendisser charmeret af hans arbejde

Kalu Putics arbejde rækker nu langt ud over hans nærmeste følgere. Adskillige berømtheder, herunder sangeren SZA, har offentligt rost hans kreationer lavet af genbrugsstoffer og hverdagsmaterialer. Internationale modemærker begynder også at lægge mærke til hans talent i en branche, der i stigende grad er opmærksom på skabere, der dukker op på sociale medier. Denne anerkendelse kan i sidste ende åbne døre til en international karriere for ham.

Et symbol på etiopisk kreativitet

Ud over det individuelle fænomen har Kalu Putics fremgang en bredere dimension. For iagttagere rækker hans succes langt ud over blot internetberømthed: den positionerer Etiopien som et arnested for råt talent, modstandsdygtighed og moderne innovation. I en tid, hvor global mode søger at genopfinde sig selv og inkorporere flere stemmer fra det globale Syd, fremstår hans fremkomst som et stærkt signal. Afrikansk ungdom, udstyret med intet andet end en smartphone, beviser, at de kan påtvinge deres egne æstetiske koder uden at gå gennem branchens traditionelle kanaler.

En dybt bæredygtig tilgang

Endelig har Kalu Putics arbejde en særlig stærk resonans med nutidige problemstillinger. I en modebranche, der regelmæssigt kritiseres for sin miljøpåvirkning, demonstrerer denne unge designers arbejde, at en anden vej er mulig. Ved at genbruge det, der ellers ville ende på lossepladsen, minder han os om, at kreativitet kan være forankret i en logik af enkelhed og genbrug.

Med sine spektakulære kreationer lavet af affaldsmaterialer personificerer Kalu Putic en ny generation af designere, der er i stand til at ryste etablerede normer op og ned fra et fortov i Mekelle. Som bare 15-årig minder etiopieren os om, at mode ikke altid handler om ressourcer, men om fantasi – og at de mest slående catwalks nogle gange hverken er i Paris eller Milano, men på en simpel træplanke, foran en telefon og millioner af øjne.