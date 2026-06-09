Genskabelse af en berømt sangers kjole: en udfordring taget af en internetbruger

Hvad nu hvis en sangers kærlighed kunne omsættes til en hel måneds syning af fjer efter fjer? Det er den udfordring, Nadianna Senki (@nadiannasenki), en ung venezuelansk stylist bosiddende i Lille, tog på sig for at deltage i Aya Nakamuras koncert på Stade de France. Resultatet, der blev delt på sociale medier, gik straks viralt.

En historisk kjole reproduceret med passion

For at forstå projektets omfang, skal vi tilbage til den 26. juli 2024. Den dag, under åbningsceremonien for de Olympiske Lege i Paris, elektrificerede den fransk-maliske sangerinde og sangskriver Aya Nakamura Pont des Arts ved at fremføre tre sange, akkompagneret af den Republikanske Garde.

Derefter bar hun et gyldent gladiatoroutfit fra Dior, inspireret af en silhuet fra haute couture-showet efterår/vinter 2024-2025 designet af Maria Grazia Chiuri. En kjole broderet med fine gyldne fjer, fremstillet én efter én af kunsthåndværkerne fra Lemarié-huset, som har leveret til Dior i årtier.

Næsten to år senere inspirerede dette ikoniske øjeblik Nadianna Senki (@nadiannasenki). I stedet for at lede efter en kopi i en butik valgte den unge kvinde at lave værket selv, helt i hånden. Denne tilgang forvandlede sig hurtigt til et kreativt eventyr, som hun dokumenterede på sine sociale medier – især Instagram, hvor hendes video oversteg en million visninger på bare et par timer.

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Næsten 3.000 fjer og timers tålmodighed

Tallet er svimlende: det tog Nadianna Senki (@nadiannasenki) næsten 3.000 fjer at genskabe den fjeragtige effekt af den originale kjole. Hver enkelt blev placeret, justeret og syet i hånden efter en upcycling-tilgang – Nadianna specialiserer sig i at forvandle stykker fundet på loppemarkeder, genbrugstøjssalg eller på Vinted.

Det endelige look, der blev præsenteret ved koncerten på Stade de France, blev hurtigt rost af de andre tilstedeværende fans. "Den bedst klædte ved koncerten", "Fantastisk, respekt" : kommentarerne strømmede ind under den vlog, hun lagde op efter sin tilbagekomst – og Instagram-fællesskabet, der havde fulgt hendes projekt i flere uger, fejrede kulminationen.

En fast modtager af stilistiske hyldester

Nadianna Senki (@nadiannasenki) har allerede gjort sig et navn ved at genskabe andre ikoniske outfits til koncerter. Hun genskabte især et af den britiske popstjerne Dua Lipas looks – en kort læderkjole båret på scenen – samt et sort-hvidt fjersæt inspireret af en Chanel-kreation, som Rosalía bar under hendes "Lux Tour".

I begge tilfælde forbliver hendes signaturstil den samme: indkøbte materialer, genbrugte vintage-stykker og håndlavet arbejde, der værdsætter processen lige så meget som det færdige produkt. Denne tilgang giver genlyd hos yngre generationer, der brænder for mode, men i stigende grad er bevidste om dens miljøpåvirkning.

Når "method dressing" finder vej til koncerter

Ud over den tekniske bedrift illustrerer Nadianna Senkis historie et bredere fænomen. I USA såvel som i Europa er koncerter blevet til veritable modeshows, hvor fans klæder sig i hyldest til deres idoler. Fra Taylor Swifts turné til Zara Larssons, Theodoras og snart Céline Dions længe ventede turné konkurrerer fans om at overgå hinanden i opfindsomhed for at hylde kunstnerens stil.

Det er, hvad moden kalder "method dressing": at klæde sig på en måde, der passer til den atmosfære, du skal opleve. En praksis, der først blev set på den røde løber, er nu på vej ind i koncertsalen. Og i Nadianna Senkis tilfælde repræsenterer det et engagement, der rækker langt ud over blot at klæde sig fint på.

Med sin gyldne kjole dækket af fjer hyldede Nadianna Senki (@nadiannasenki) ikke blot Aya Nakamura: hun demonstrerede, at håndlavet arbejde stadig kunne imponere i en tidsalder med industrielle reproduktioner og fast fashion.