"Stop med at gå med sokker med fornærmelser på": disse kvinder slår alarm

Tøj med slogans passer perfekt ind i hverdagens outfits. Disse sokker indeholder dog ikke feministiske slogans eller positive affirmationer, men snarere fornærmelser forklædt som feminine udtryk, blødgjort af glimmer og pastelfarver. Disse fornærmelser, præsenteret som et stiludsagn, foreviger sexisme selv inden for modeverdenen. En indholdsskaber har anset dette designvalg for kvindefjendsk og opfordrer til en boykot af disse uflatterende stoffer.

Kontroversielle antifeministiske sokker

I butikkerne bliver modetøj til gravskrifter, ja, endda billboards i sig selv. T-shirts har form som nedskrevne, blanke ark papir, mens accessories viser fængende sætninger eller nøgleord, der øjeblikkeligt løfter humøret. Dette tøj er særligt veltalende. Positive maksimer er skrevet med store bogstaver på tværs af brystet. Aktivistiske slogans broderet på bluser forvandler kroppen til et levende plakat.

Generelt er disse modetøj, der ligner plakater, ret komplimenterende. Ganske vist er citaterne klistret hen over midten af tøjet nogle gange kitschede eller synes at være hentet fra en gammel Skyblog-side, men de forbliver harmløse. Et par sokker, der er set tilfældigt på en hylde, mellem slikhalskæder og fødselsdagsglas prydet med dollartegn, bryder dog denne hellige velvilje.

I stedet for at fremme selvkærlighed og selvrespekt under jeans, angriber de kvinder unødvendigt. "Tæve", "skør", "drille" og andre dejlige sproglige fornærmelser pryder disse sokker, som tydeligvis ikke er designet til at genoprette vores selvtillid. Præsenteret som en humoristisk gave eller en joke at have på, er de faktisk et rent produkt af sexisme. Langt fra at understøtte selvværd, beskadiger de det og afspejler en tankegang, der er det modsatte af positivitet. "Vi skal absolut overveje den energiske effekt af disse ord, når vi bærer dem," proklamerer @ jade.fitoussi, en indholdsskaber, der praktiserer introspektion og også leder spirituelle retræter.

Problemet: der findes ingen, eller meget få, mandlige tilsvarende.

Disse sokker, drysset med glimmer og fås i muntre farver, der står i skarp kontrast til de grove budskaber, der er syet på tværs af dem, vil sandsynligvis ikke få modtagerens ankler til at hæve. Langt fra de kærlige erklæringer, der er foreskrevet i selvhjælpsmanualer, er de næsten altid rettet mod kvinder.

Mænd har derimod ret til mere lempelige variationer som "charmerende", "mester", "ideel svigersøn" eller endda "lille fyr". Alligevel er der på hjemmesider for forsyninger hårdere budskaber i den stik modsatte retning af komplimenter, såsom "spiller", "taber" og "nærig". Forhandlere inkluderer dog sjældent disse i deres varelager. Og dette er langt fra at være en tilfældighed eller blot et spørgsmål om smag. Denne forskel i behandling mellem mænd og kvinder er et tilbagevendende problem.

I et samfund, der roser ambitiøse mænd, men stempler deres kvindelige modparter som lejesoldater og karrierefolk, og som overøser mænd med superlativer, mens det overøser kvinder med kritik, er det ikke overraskende at se fremkomsten af sokker, der er nedværdigende for kvinder og styrkende for mænd. "Så længe vi finder det sjovt og tolererer denne form for snak, vil der altid være ulighed," tilføjer @theafourdrinier, der er advokat af profession.

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Med positive ord, reaktionen på dette aggressive design

Disse sokker, direkte taget ud af den patriarkalske fantasi, kan påvirke vores selvværd og påvirke vores tankegang. De har samme effekt som de ondskabsfulde øgenavne, man hører på legepladsen. De hører mere hjemme i startgruppen af hadere eller maskulinister end på fødderne af kvinder, der fortjener bedre end dette udbrud af verbal vold. "Hvert ord har en vibration, en indflydelse på vores humør, vores kortisolniveau, vores muskelspændinger," minder @jade.fitoussi om, at hun går ind for at vælge mere høflige og mindre ydmygende stoffer.

Og ikke tøj mærket "Pretty Lady", der endnu engang reducerer kvinder til deres udseende, ej heller t-shirts prydet med "Miss Perfection", der refererer til et uopnåeligt ideal. Nej, tøj med ordet "Love" som hovedmotiv eller ros skrevet i første person på forsiden af en skjorte. For blomster er mere værd end pigge.

Disse sokker, dækket af fornærmelser, rammer jorden hårdt. Selvom fornærmelser kan være et kodeord blandt veninder, fremstår de i indkøbsafdelingen som et målrettet angreb, et skjult had eller endda et forsøg på at nedgøre nogen. I stedet vælger vi modeller, der er gode for os, og som er udsmykket med "badass" eller "girl power".