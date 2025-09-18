Ce bijou vintage qui enflamme les looks de Zendaya et Zoë Kravitz est (enfin) de retour

Déjà arboré par les icônes des années 70, le bracelet de bras signe son retour remarqué cette saison. Célébrités et créateurs le portent fièrement, faisant de ce bijou une pièce statement capable de transformer n’importe quelle tenue.

Le bras, nouveau terrain d’expression tendance

Le bracelet de bras, appelé aussi brassard ou bijou de biceps, combine héritage historique, audace stylistique et polyvalence moderne. Maîtrisé en accumulation sur une robe fluide ou en version minimaliste avec une chemise roulottée, il évoque tour à tour les déesses antiques et l’esprit boho des seventies. Les maisons Moän et de nombreux créateurs proposent désormais des versions serpentines, bohèmes ou vintage qui s’adaptent à tous les styles.

Du podium au tapis rouge : l’effet star

Repéré sur les défilés et les comptes Instagram des célébrités, ce bijou habille l’épaule et le bras avec aplomb. L’actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine Zendaya et l’actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse et mannequin américaine Zoë Kravitz l’arborent en pièce maîtresse.

La mannequin, actrice et productrice de cinéma allemande Claudia Schiffer, elle, le choisit en version doré sculptural, et les créatrices osent désormais les combinaisons de matières (argent massif, pierres, couleurs vives, cuir). Cette saison, il devient l’élément « effet wow » capable d’accentuer allure chic ou décontraction élégante.

Misez sur le mix de styles : portez-le seul pour un look minimaliste, ou en accumulation pour une allure ultramoderne. Osez les modèles dorés ou colorés sur des tenues sobres, ou jouez la transparence en l’associant à des robes asymétriques et baggy. Les versions inspirées de la Grèce antique ou du chic bohémien sont aussi à l’honneur pour une touche originale et sophistiquée.

En définitive, le bracelet de bras vintage s’impose comme l’atout signature du moment : un accessoire versatile et chic qui transcende les styles et se prête à toutes les envies mode.