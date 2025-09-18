Ce bijou vintage qui enflamme les looks de Zendaya et Zoë Kravitz est (enfin) de retour

Tendances mode
Fabienne Ba.
Jeremy Angerson/Pexels

Déjà arboré par les icônes des années 70, le bracelet de bras signe son retour remarqué cette saison. Célébrités et créateurs le portent fièrement, faisant de ce bijou une pièce statement capable de transformer n’importe quelle tenue.

Le bras, nouveau terrain d’expression tendance

Le bracelet de bras, appelé aussi brassard ou bijou de biceps, combine héritage historique, audace stylistique et polyvalence moderne. Maîtrisé en accumulation sur une robe fluide ou en version minimaliste avec une chemise roulottée, il évoque tour à tour les déesses antiques et l’esprit boho des seventies. Les maisons Moän et de nombreux créateurs proposent désormais des versions serpentines, bohèmes ou vintage qui s’adaptent à tous les styles.

Du podium au tapis rouge : l’effet star

Repéré sur les défilés et les comptes Instagram des célébrités, ce bijou habille l’épaule et le bras avec aplomb. L’actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine Zendaya et l’actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse et mannequin américaine Zoë Kravitz l’arborent en pièce maîtresse.

La mannequin, actrice et productrice de cinéma allemande Claudia Schiffer, elle, le choisit en version doré sculptural, et les créatrices osent désormais les combinaisons de matières (argent massif, pierres, couleurs vives, cuir). Cette saison, il devient l’élément « effet wow » capable d’accentuer allure chic ou décontraction élégante.

Comment adopter le bracelet de bras ?

Misez sur le mix de styles : portez-le seul pour un look minimaliste, ou en accumulation pour une allure ultramoderne. Osez les modèles dorés ou colorés sur des tenues sobres, ou jouez la transparence en l’associant à des robes asymétriques et baggy. Les versions inspirées de la Grèce antique ou du chic bohémien sont aussi à l’honneur pour une touche originale et sophistiquée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nemea – Angélique (@nemeabijoux)

En définitive, le bracelet de bras vintage s’impose comme l’atout signature du moment : un accessoire versatile et chic qui transcende les styles et se prête à toutes les envies mode.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Ce style de jupe populaire dans les années 50 signe son grand retour cet automne-hiver

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce style de jupe populaire dans les années 50 signe son grand retour cet automne-hiver

Pièce incontournable des années 1950, la jupe crayon refait surface sur les podiums et dans les garde-robes cet...

La robe qui remplace le jean cet automne (et que les modeuses s’arrachent déjà)

Chaque saison a sa pièce phare, celle qu’on voit partout : sur Instagram, dans la rue, dans les...

Cette veste tendance va changer votre façon de vous habiller pour l’automne 2025

Alors que l'été tire doucement sa révérence, les premières tendances de l’automne commencent à envahir les réseaux sociaux,...

Pourquoi ces chaussures « de grand-mère » redeviennent tendance

Oubliées au fond du placard pendant des décennies, les espadrilles à talon compensé reviennent sur le devant de...

Voici la nouvelle façon de porter vos colliers et non ce n’est pas au cou

Si vous accrochez vos colliers derrière vos cheveux et que vous les laissez tomber sur votre buste, sachez...

Osez ces chaussures plates en septembre : confort garanti, style assuré !

Septembre n’a jamais eu la réputation d’être tendre : fini les pieds en éventail dans le sable, l’agenda...