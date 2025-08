Rangez le fer à repasser, les vêtements froissés donnent le ton en 2025 !

La mode ne cesse de nous surprendre. Et cette fois, elle nous offre un répit inespéré. Terminée la corvée de repassage, place aux plis assumés ! Cette année 2025, le froissé n’est plus un faux pas, c’est un manifeste.

Le « lazy luxe » ou l’art de paraître chic sans efforts

Ce courant s’inscrit parfaitement dans l’esthétique du « lazy luxe », un style qui mélange désinvolture et élégance. Le but ? Avoir l’air chic, sans effort apparent. Un paradoxe savoureux qui séduit les plus grandes maisons et les créateurs les plus pointus.

Il fut un temps où sortir de chez soi avec une chemise chiffonnée relevait presque du crime de lèse-mode. Aujourd’hui, c’est un statement. Oui, porter des vêtements froissés, c’est tendance, c’est cool, et surtout, c’est libérateur. Cette esthétique « lazy » et « effortless » ne se contente plus de flirter avec les podiums : elle les envahit avec panache. Et pour cause, elle parle à une génération qui en a assez de devoir performer jusque dans le pli de son pantalon.

Une mode qui célèbre le vrai

La révolution a pris un virage décisif lors des défilés printemps-été de 2023 et 2024. Prada a mis en scène des silhouettes au look tout droit sorti d’une soirée qui s’est éternisée. Des vestes aux plis visibles, des jupes froissées mais coupées au millimètre, comme si les vêtements racontaient une vie pleine, riche, mouvementée. Le froissé devient alors synonyme d’authenticité.

On ne cache plus les marques de la vie quotidienne. Une femme qui porte une robe chiffonnée n’a pas oublié de repasser, elle a simplement autre chose à faire. Elle vit, elle court, elle crée, elle pense. Elle est trop occupée à conquérir le monde pour s’acharner sur sa table à repasser. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir ?

Un mouvement body positif à sa façon

Loin d’être une simple lubie, cette vague mode remet aussi en question notre rapport au vêtement. Faut-il vraiment que chaque chemise soit lisse pour être élégante ? Que chaque pli soit perçu comme une négligence ? Absolument pas.

Les plis racontent une histoire, une texture de vie, une spontanéité assumée. Et en cela, ils rejoignent le mouvement body positive qui valorise les corps réels, avec leurs courbes, leurs aspérités, leurs beautés singulières. Les vêtements froissés, c’est un peu la version textile de cette philosophie : un refus du lisse obligatoire, de la perfection figée.

Et puis, soyons honnêtes : le fer à repasser, on ne l’a jamais vraiment aimé. Brûlures, dos cassé, temps perdu… il est temps de lui dire au revoir avec le sourire. D’ailleurs, les chiffres sont éloquents : selon The Guardian, un tiers des moins de 35 ans n’en possède même plus. Un désintérêt générationnel qui fait écho à une volonté de simplifier la vie, de s’alléger du superflu, de ne pas se contraindre à des standards dépassés.

Ce n’est pas le chaos vestimentaire, c’est l’élégance revisitée. Celle qui dit : « Je suis là, présente, active, libre. Et mes plis sont les témoins de mon énergie ». Une silhouette peut être froissée sans être négligée. Elle peut être désordonnée sans manquer de style. Alors, que vous soyez adepte du style structuré ou tentée par un peu plus de souplesse, n’hésitez plus à libérer vos vêtements de cette prison à vapeur. Osez le froissé !