Som plus-size influencer genopliver hun trenden med tofarvede tøj med høj talje.

Modetrends
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

Den højtaljede bikini gør comeback på strande og sociale medier. Plus-size influencer Sheila (@thesheflo) får opmærksomhed med et tofarvet sort-hvidt design, der passer perfekt til den nuværende retro badetøjstrend.

Et retrodesign genbesøgt i en moderne version

På sine sociale medier delte Sheila (@thesheflo) adskillige billeder i en sort-hvid højtaljet kjole, en silhuet inspireret af 1950'ernes og 1960'ernes koder. Dette snit, der er kendetegnet ved en dækkende bund kombineret med en struktureret top, forbindes regelmæssigt med pin-up-æstetik og vintage-ikoner.

Den sort-hvide kontrast forstærker møblets grafiske aspekt, samtidig med at den fremhæver dets elegante og tidløse linjer. Denne type design præsenteres ofte som et alternativ til de minimalistiske, dybt udskårne stilarter, der har domineret trends i de senere år.

Højtaljede stilarter vender tilbage i sommerens trends

I adskillige sæsoner har den højtaljede badedragt oplevet en genopblussen i popularitet på tværs af adskillige mærkers kollektioner. Denne stil er værdsat for sin retro-inspiration såvel som sin evne til at fremhæve forskellige kropsformer.

Ifølge flere modepublikationer er tilbagekomsten af vintage-inspirerede silhuetter en del af en bredere trend, der favoriserer strukturerede og tidløse snit. Sort og hvid, der ofte betragtes som en klassisk duo, er regelmæssigt blandt de mest populære farvekombinationer inden for badetøj. Succesen med denne type beklædningsgenstand forklares også af dens placering i krydsfeltet mellem mode og komfort, et kriterium der i stigende grad lægges vægt på af forbrugerne.

En influencer, der er engageret i mere inkluderende repræsentation

Sheila (@thesheflo) er en af de indholdsskabere, der er med til at øge synligheden af forskellige kropstyper i modeverdenen. Tilstedeværelsen af forskellige profiler i kampagner og på sociale medier er med til at udvide traditionelle repræsentationer af skønhed.

Flere brancheobservatører påpeger, at "denne tendens ledsages af en stigende efterspørgsel efter tøj tilpasset forskellige kropsformer." I denne sammenhæng illustrerer populariteten af en tofarvet, højtaljet badedragt båret af en populær influencer interessen for tøj, der både er stilfuldt og tilgængeligt for et mangfoldigt publikum.

Sort og hvid, en varig klassiker

At vælge en sort-hvid badedragt med høj talje er rodfæstet i en langvarig stiltradition. Denne kombination forbindes ofte med en elegant og minimalistisk æstetik, da den tofarvede kontrast visuelt strukturerer silhuetten, hvilket forklarer dens tilbagevendende tilstedeværelse i sommerkollektioner. Flere mærker tilbyder nu variationer af denne stil, hvilket bekræfter den vedvarende appel af stykker inspireret af retrogarderober.

I sidste ende illustrerer succesen med den højtaljede t-shirt en bredere tendens: genfortolkning af ikoniske stykker set gennem et moderne perspektiv. Ved at kombinere digital indflydelse med retroreferencer hjælper indholdsskabere som Sheila (@thesheflo) med at bringe historiske silhuetter tilbage i rampelyset og tilpasse dem til aktuelle forventninger. Denne dynamik demonstrerer, at strandtøj fortsætter med at udvikle sig ved at inkorporere forskellige påvirkninger og blande stilistisk arv med innovation.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
