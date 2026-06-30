At bære en paraply midt om sommeren: den japansk-inspirerede gestus, der erobrer verden

Paraplyen bruges oftest, når vejrudsigten forudsiger uventede regnskyl, eller når himlen styrtregner. Den tages frem, når vejret er trist. Som et skjold mod regndråberne har dette vandtætte tilbehør en anden funktion i Japan: det beskytter også mod solens stråler. Bevæbnet mod UV-stråling er paraplyen den nye parasol.

Paraplyen, det mest eftertragtede sommertilbehør

Paraplyens rolle fremgår tydeligt af navnet. Dette tilbehør, der folder sig ud efter behov for at modstå elementerne og holder vores frisurer på plads, når skyerne bliver grå, finder vej til vores håndflader, så snart himlen bliver truende. Mere vandtæt end en regnfrakkehætte holder den os tørre, når det styrtregner udenfor. Nu er paraplyen ikke længere begrænset til en bestemt årstid. Den er ikke længere begrænset til martsregn eller det triste efterårsvejr. Den beskytter vores hoveder, selv når landet oplever hedebølger , og atmosfæren minder om ørkenen.

Mange modeentusiaster foretrækker paraplyen frem for den allestedsnærværende baseballkasket eller den klassiske bådhat . Paraplyen, der engang blev kritiseret for at være besværlig, optage for meget plads offentligt eller endda ødelægge harmonien i outfits, er definitivt blevet en fast bestanddel i vores hænder, uanset om det regner, sner eller er 40°C i solen. På sociale medier er paraplyen blevet en forlængelse af armen, men også et udtryk for personlig stil. Den er ikke længere bare en brugsgenstand, der skal lukkes, så snart den åbnes.

Det er et stilfuldt tilbehør, kendetegnende for seje piger, dem der nipper til matcha og slentrer ubesværet nonchalance. Paraplyen, der primært er hyldet af kvinder fra Japan og Korea, er modens nye hellige gral. "Kan vi normalisere brugen af paraplyer om sommeren?" spørger indholdsskaberen @noisetier. "Solen bliver mere og mere farlig, så paraplyen er ved at blive en del af mit outfit," erklærer @nysaisalone .

En mode- og wellnessrefleks inspireret af Japan

I Vesten er det at bruge en paraply om sommeren stadig en marginal gestus, forbeholdt turister med bleg hud og mandeløjne. De, der nedlader sig til at bære en paraply i kvælende vejr, får spørgende eller fordømmende blikke til gengæld. Det betragtes næsten som et dårligt varsel. Men i Japan er det en langvarig tradition. Paraplyer blander sig mellem skyskrabere og danner en sand ballet.

Paraplyen er langt fra blot en dekorativ genstand, men bærer en spirituel konnotation. Ifølge nogle overbevisninger er denne moderne parasol også en magnet for ånder og siges at indeholde en sjæl. Paraplyen bruges til at imødekomme presset fra en fejlfri hud og er en del af startpakken med UV-beskyttelse sammen med uigennemsigtige handsker, visirer og stofmasker. I Japan, et land hvor solen er ubarmhjertig over for huden, tager befolkningen dobbelt beskyttelse på og nøjes ikke med kun SPF. Det er kulturelt. Og japanske kvinder vælger modeller, der sikrer en bestemt stil. Pyntet med kirsebærblomster, beskeder skrevet i Kanji, skulpturel blonde eller poetiske fugle bliver paraplyen en visuel signatur.

Paraplyer designet til at modstå UV-stråler

For at sikre, at din paraply yder æstetisk beskyttelse mod UV-stråler, skal du ikke bare købe en hvilken som helst gammel en fra en souvenirbutik. En almindelig paraply tilbyder en vis beskyttelse, men ikke pålideligt. Selvom den skaber skygge omkring din krop, blokerer den ikke helt for solens stråler.

På markedet findes der nu paraplyer, der er specielt designet til at blokere UV-stråler og beskytte kroppen under ture på glohed asfalt. Disse paraplyer, der elegant efterligner parasoller, er designet til at blokere UV-stråling og holde dig sikker, når temperaturen stiger. De mest effektive paraplyer er generelt lavet af stof med høj densitet, ofte foret med en sort eller sølvfarvet belægning, der reflekterer nogle af solens stråler. Nogle har endda en UV-beskyttelsesklassificering, som f.eks. UV-beskyttende tøj. Jo mere uigennemsigtigt stoffet er, desto mere effektiv er skyggen, det giver.

Udover at filtrere UV-stråler tilbyder disse paraplyer en umiddelbar fordel: de giver en velkommen følelse af kølighed. Ved at skabe et mobilt skyggefuldt område omkring kroppen forhindrer de solen i konstant at brænde ned på dit hoved og gør det lidt mere tåleligt at komme rundt i byen. En detalje, der kan gøre hele forskellen, når du skal krydse flere gader midt på eftermiddagen eller vente under et busstoppested uden læ.

Efterhånden som hedebølger bliver hyppigere, kunne denne refleks fra Japan meget vel bevæge sig ud over kulturelle kuriositeter og blive en sommervane. Der er trods alt ingen, der synes, det er mærkeligt at tage en frakke på, når temperaturen falder. Så hvorfor blive ved med at blive overrasket over at se nogen åbne en paraply, når solen i sig selv bliver til en form for dårligt vejr?