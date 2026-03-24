Som 51-årig åbner Drew Barrymore op om sine oplevelser med datingapps

@drewbarrymore / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, producer, forfatter, instruktør, tv-vært og forretningskvinde Drew Barrymore åbner humoristisk op om sine oplevelser med datingapps og afslører en anekdote under sit tv-show.

En uventet, men konstruktiv reaktion

I en nylig episode af The Drew Barrymore Show fortalte skuespillerinden, hvordan hun spurgte sit publikum om deres mening om sin Tinder-biografi. Hun specificerede, at hun ikke søgte ægteskab eller børn – hun var allerede mor til to døtre, Olive og Frankie, og gift tre gange – i den tro, at hun befriede mænd fra et "lavt pres". En mandlig seer rakte derefter hånden op: "Undskyld, det er virkelig frastødende. Det får mig til at lyde lukket og stiv, og jeg ville stikke af!"

Fuldstændig overrasket udbrød Drew Barrymore: "Men jeg ville bare sætte dem fri!" Næste dag opdaterede hun sin biografi og anerkendte værdien af feedbacken "fra en heteroseksuel mands perspektiv", langt væk fra sin sædvanlige kreds af homoseksuelle venner. "Jeg elskede hans åbenhjertighed," tilføjede hun og understregede, at denne rå feedback hjalp hende med at kommunikere mere effektivt.

Lærdom: mindre er mere

Drew Barrymore uddrager en simpel morale af dette: "På en datingapp er det bedst at sige så lidt som muligt. Du får aldrig noget ud af at være for direkte eller for vag – lad det være." Denne filosofi afspejler hendes afslappede tilgang til dating som 51-årig efter tidligere ægteskaber og tilbageslag som at blive ghostet eller frygte fare på en første date.

Kort sagt, Drew Barrymore forvandler kritik til en positiv lektie og beviser, at hun som 51-årig griber dating an med lethed og selvironik. Hendes autenticitet er inspirerende: at turde bede om feedback og tilpasse sig uden bitterhed er fortsat nøglen til et tilfredsstillende kærlighedsliv.

Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
Article précédent
For at fejre sin 50-års fødselsdag valgte Reese Witherspoon en glitrende kjole med frynser.
Article suivant
Skuespillerinden Denise Richards deler billeder af sin kosmetiske operation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

