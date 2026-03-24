For at fejre sin 50-års fødselsdag valgte Reese Witherspoon en glitrende kjole med frynser.

Den amerikanske skuespillerinde, producer og forretningskvinde Reese Witherspoon fejrede sin 50-års fødselsdag i en glitrende frynsekjole, omgivet af sine tre børn, ved en mindeværdig fest, der blev delt på sociale medier.

En festlig og lys minikjole

For at fejre sin 50-års fødselsdag i weekenden den 22. marts 2026 valgte "Legally Blonde"-skuespillerinden en iriserende perlekjole, der var helt dækket af flagrende frynser. Dette retro-disco-nummer fangede lyset med hver bevægelse og skabte en fascinerende visuel effekt, der var perfekt til dans. En video, der blev lagt ud af hendes ældste søn, Deacon Phillippe (22), viste Reese Witherspoon posere med sine børn: glædelig positur, håret nede, strålende smil - indbegrebet af lykke som 50-årig.

Deacons Instagram-opslag blandede jubilæumsbilleder, et sort-hvidt vintagefoto af Reese med Ava og Deacon som børn og et nyligt, afslappet portræt af Reese Witherspoon. Denne blanding af fortid og nutid fejrede 50 års liv, karriere ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") og et givende moderskab, uden unødvendig pynt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Deacon (@deaconphillippe)

Familien i centrum af festlighederne

Deacon bar en matchende cowboyhat til sin yngre bror Tennessee (12), mens hans storesøster Ava (26), der er et perfekt match for deres mor, fuldendte looket i en sort blondekjole og et overdimensioneret statementbælte. Firkløveret strålede af kærlighed i dette private øjeblik, der hurtigt gik viralt: "Tillykke med fødselsdagen til min mor, som simpelthen er den bedste 🕺," skrev Deacon til billedet. Ava tilføjede i sin Instagram-story: "Tillykke med 50-års fødselsdagen, mor! Vi er så heldige at elske og blive elsket af dig."

Reese Witherspoon lyste op til sin fødselsdagsfest i denne festlige frynsede kjole, omgivet af sin tætte familie. Langt fra klichéerne om at fylde 25, legemliggør hun en glad og autentisk kvinde, der inspirerer sine fans og sine børn.