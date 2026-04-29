Addison Rae poserer med en simpel vintage fjerboa og skaber furore

En lyserød fjerboa, kitten heels – Addison Rae behøvede ikke mere for at sætte Instagram i brand. Den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og influencer har netop lagt et af sine mest kommenterede opslag op, og hendes fans taler ikke om andet.

Fjerboaen, et genopfundet vintage-tilbehør

Addison Rae lagde en karrusel af billeder op på Instagram, med lyserøde hjerter som tekst. Af billederne i opslaget vakte især det første billede adskillige reaktioner. Det viser sangerens silhuet bag et skyggespil, iført en simpel lyserød hat og en vintage boa, som også optræder på flere andre billeder i serien.

Som det ofte er tilfældet, skulle der ikke meget til for at sætte brand på de sociale medier: så snart en kendis deler et billede, der antyder deres figur, mangedobles kommentarerne. På et andet billede danser Addison Rae med en lyserød boa draperet over skuldrene i det, der tilsyneladende er muntre og teatralske omgivelser.

En kunstner på vej op

Addison Rae optrådte på Coachella den 11. april 2026 som opvarmningsscene for Justin Bieber på hovedscenen – en stor milepæl for sangerinden, hvis debutalbum, "Addison", blev udgivet sommeren før. Rolling Stone roste hendes optræden, mens fanreaktionerne på sociale medier var entusiastiske. Dette Instagram-opslag er derfor en del af et meget aktivt forår, hvor hvert opslag giver næring til samtalen om en kunstner, der opbygger sin medietilstedeværelse.

En boa, et par lyserøde fjer og en velvalgt billedtekst - Addison Rae beviser endnu engang, at hun ikke behøver at gøre meget for at generere et maksimum af "likes" og øjeblikkeligt fange opmærksomhed på sociale medier.