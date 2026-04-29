Som 58-årig vakte skuespillerinden Nicole Kidman furore i en rygløs kjole med en uventet detalje.

I Biarritz til Chanel Cruise 2026-2027-showet beviste den australsk-amerikanske skuespillerinde og producer Nicole Kidman, at et look kan være to ting på én gang: underspillet forfra og iøjnefaldende bagfra. Den sorte kjole, hun bar til lejligheden, er det perfekte eksempel.

Biarritz, en historisk ramme for en skelsættende parade

Den 28. april 2026 præsenterede den fransk-belgiske designer Matthieu Blazy Chanel Cruise 2026-2027-kollektionen i Biarritz på den baskiske kyst – det sted, hvor Gabrielle Chanel præsenterede sin første modekollektion i 1915 i Villa de Larralde. En central placering, som modehuset har valgt at placere i centrum af sin fortælling.

Til lejligheden samlede huset sine historiske ambassadører og muser: den australsk-amerikanske skuespillerinde og producer Nicole Kidman, den franske skuespillerinde og producer Marion Cotillard, den britiske skuespillerinde og producer Tilda Swinton, den fransk-rumænske skuespillerinde Anamaria Vartolomei, den amerikanske instruktør Sofia Coppola, prinsesse Caroline af Monacos datter Charlotte Casiraghi og den britiske skuespillerinde Michaela Coel.

Nicole Kidman leger med kontraster

Nicole Kidman optrådte i en lang sort kjole med lange ærmer og en høj hals, tilsyneladende underspillet forfra. Det var ryggen, der afslørede kjolens sande karakter: en dybt åben ryg, der strakte sig ned til taljen, hvilket skabte en slående kontrast mellem dækning og blottethed. Nicole Kidman fuldendte looket med en chignon, hæle og solbriller, sammen med minimalistisk makeup.

Nicole Kidman deltager i Chanel Cruise Photocall i Biarritz, Frankrig - april 2026 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Nicole Kidmans bedste (@nicolekidmanhq) 28. april 2026

Det andet blik på en bemærkelsesværdig tilstedeværelse

Denne kjole var Nicole Kidmans andet look til Chanel Cruise 2026-showene, som strakte sig over to dage. På den første dag optrådte hun iført en taupe cashmere-trøje med rullekrave og blyantnederdel, hvis eneste karakteristiske træk var de gule guldknapper med Chanels dobbelte C på skulderen. To silhuetter med forskellige åndstræk – en hyggelig, den anden "nattedramatisk" – illustrerede bredden i hendes stilistiske spændvidde.

En mangeårig Chanel-muse

Nicole Kidman har været Chanel-ambassadør i mange år, og hendes loyalitet over for modehuset forbliver urokkelig. Måneden før deltog hun i Chanels middag før Oscaruddelingen i et Métiers d'Art-nederdelsæt fra foråret 2026, prydet med mariehøne-applikationer på cardiganen og nederdelen. Den 22. april bar hun et sort, orange, hvidt og rødt tweed-ensemble med en kraveløs jakke og frynset nederdel til et pressearrangement i New York for serien Lioness . Chanel er tydeligvis som en anden hud for hende.

Enstemmig reaktion på sociale medier

Billeder fra fotocall'en cirkulerede straks online og skabte en bølge af ros på hendes Instagram-konto. "Du er så elegant og stilfuld!!!" "Fantastisk som altid." Selvom kvinders udseende og kroppe ikke bør bedømmes eller kommenteres, er disse venlige beskeder stadig behagelige at læse, og de anerkender i sidste ende Nicole Kidmans konsekvent chikke og raffinerede stil.

En kjole, der kun afslører sig selv, når den vendes om – det er måske den bedste metafor for Nicole Kidmans stil: en elegance, der ikke afslører sig selv med det samme, men som efterlader et varigt indtryk, når den folder sig ud.