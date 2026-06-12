Ines de Ramon bærer hvid blonde sammen med sin partner Brad Pitt

Ines de Ramon, direktør for Anita Ko Jewelry, et eksklusivt smykkemærke, bekræfter endnu engang sin skarpe sans for stil. For nylig blev hun set på tribunen ved Roland-Garros sammen med sin partner Brad Pitt, i en blondetop, der perfekt indfangede den muntre stemning ved afslutningen af den parisiske turnering.

En hvid blondetop med et sommerligt præg

På de billeder, der har cirkuleret siden, optræder Ines de Ramon i en hvid, æterisk top lavet af særligt delikat blomsterblonde. Det ærmeløse stykke blander paneler af blomsterblonde med sektioner af mere flydende stof, hvilket skaber en bevægelseseffekt, der er både elegant og romantisk.

I midten tilføjer en lille nøglehulsdetalje et diskret redaktionelt præg. Denne lagdeling af materialer og delikate finish giver tøjet en næsten couture-følelse – dog perfekt egnet til den afslappede atmosfære på en dag med tennis under den parisiske sol. En demonstration af, hvad blonder kan bidrage med til et sommerlook.

En diskret stilistisk signatur

Hvad angår accessories, valgte Ines de Ramon konsistens og enkelhed. En cremefarvet taske med rene linjer, et par overdimensionerede tonede briller, der tilføjer et moderne touch, og en enkel, naturlig frisure fuldender diskret looket og forstærker et elegant og poleret udseende.

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Roland-Garros, en legeplads for både mode og tennis

Som hvert år er French Open 2026 blevet en sand parallel modebegivenhed. Uofficielle røde løbere på tribunerne, en parade af omhyggeligt kuraterede looks, romantiske forbindelser mellem berømtheder: fjorten dage har i vid udstrækning overskredet sin rent sportslige kontekst. Tilstedeværelsen af Ines de Ramon og Brad Pitt er i denne henseende en del af en nu veletableret tradition. Et perfekt koordineret par, tro mod det diskrete image, de har dyrket siden begyndelsen.

Med sin optræden ved Roland-Garros 2026 bekræfter Ines de Ramon sin status som en af tidens mest stilfulde personligheder. Det er yderligere bevis på, at det inden for mode kan gøre hele forskellen at vide, hvordan man vælger et delikat stykke tøj.