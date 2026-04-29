"En Barbie fra det virkelige liv": Denne atlet, der blev model, fascinerer internetbrugere

På banen er hun en af de bedste reboundere i WNBA's historie. Uden for banen er hun blevet et sandt modeikon. Den amerikanske basketballspiller Angel Reese, med øgenavnet "Bayou Barbie", er et symbol på en ny generation af atleter, der nægter at vælge mellem sport og stil.

"Bayou Barbie" er blevet en kulturel reference

Kælenavnet er ikke nyt. I løbet af sine universitetsår på Louisiana State University (USA) var Angel Reese allerede kendt som "Bayou Barbie". Dette kaldenavn har udviklet sig gennem hele hendes karriere: hun blev kaldt "USA Barbie" under sine optrædener med det amerikanske landshold, "Euro Barbie" under NBA Berlin-kampen i januar 2026 og "Chi Barbie" i Chicago. En mangefacetteret persona, altid forankret i den ikoniske dukkes lyserøde og plastiske verden – men med meget reel ambition.

Den første professionelle atlet, der gik på catwalken for Victoria's Secret

I oktober 2025 skrev Angel Reese historie ved at blive den første professionelle atlet nogensinde valgt som en Victoria's Secret Angel. Hun gik på catwalken ved den længe ventede tilbagevenden af Victoria's Secret Fashion Show i New York, efter mærkets seks års fravær. Til lejligheden havde hun arbejdet med en catwalk-coach for at perfektionere sin gang og erklærede før showet: "Den var beregnet til mig."

På catwalken optrådte Angel Reese i to lyserøde looks - først et blomstret ensemble med en boa, derefter en lyserød blondejumpsuit under en revet t-shirt, afsluttet med sølvhæle og store hvide englevinger.

En solo Victoria's Secret-kampagne i 2026

I april 2026 nåede Angel Reese et nyt niveau ved at blive ansigtet udadtil for en fuldgyldig Victoria's Secret-kampagne, der blev afsløret i mærkets flagskibsbutik i Midtown Manhattan. Til lejligheden bar hun en sort og hvid houndstooth-frakkekjole fra LaQuan Smith med strukturerede skuldre, V-hals, en høj slids til lårene og sorte pumps med spids tå. Et look, der var fuldstændig i modstrid med basketballbanen – og alligevel med den samme energi.

"Barbie Dream Fest" og den symbolske indvielse

I marts 2026 blev Angel Reese inviteret til "Barbie Dream Fest" i Fort Lauderdale, den første officielle begivenhed udelukkende dedikeret til Barbie, sammen med den amerikanske tennisspiller Serena Williams og personligheder som astronauten Dr. Swati Mohan og den olympiske fægter Ibtihaj Muhammad. Denne optræden cementerede officielt hendes status som den "rigtige Barbie" - et flerdimensionelt forbillede for en hel generation.

Meget mere end et øgenavn: en iværksætter i bevægelse

Angel Reese handler ikke kun om sport og mode. I marts 2026 lancerede hun sin egen tøjkollektion, "Angel Couture", i samarbejde med Juicy Couture. Hun udgav sin første signatursko i samarbejde med Reebok i slutningen af 2025. Hun er også medstifter af fodboldklubben DC Power FC, vært på podcasten "Unapologetically" og er i gang med en uddannelse i kokkekunst. Et imperium under opbygning, blot 23 år gammel.

På banen har intet andet ændret sig.

Al hypen uden for banen bør ikke overskygge hovedpointen: Angel Reese er den eneste spiller i WNBA's historie, der har haft et gennemsnit på mindst 12 rebounds pr. kamp i to sæsoner i træk. I 2025 havde hun et gennemsnit på 14,7 point og 12,6 rebounds pr. kamp, sammen med 3,7 assists og 1,5 steals. "Barbie" spiller lige så hårdt som alle andre – og tager bedre rebounds end nogen anden.

Kort sagt, Angel Reese valgte ikke mellem basketballspiller og modeikon – hun besluttede sig for at være begge dele, samtidig og uden tøven. I en verden, der stadig alt for ofte kræver, at kvinder kun spiller én rolle, svarer den amerikanske basketballspiller Angel Reese med en "double-double".