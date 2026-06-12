I Monaco bliver Kim Kardashian uforvarende mål for en uventet joke

Kim Kardashian befandt sig til sin store forfærdelse midt i en joke, der gik viralt i Formel 1-verdenen. Kilden til dette komiske øjeblik: et håndklæde, som Kim samlede op under Monacos Grand Prix. En uskyldig scene, der hurtigt satte de sociale medier i brand, før den inspirerede en humoristisk reaktion fra Mercedes-teamet.

Et øjeblik der gik viralt

Kim Kardashian, der var til stede i Monaco for at støtte køreren Lewis Hamilton, gik hen til podieområdet efter løbet den 7. juni. Der blev hun optaget på en video, mens hun samlede et hvidt håndklæde op, som ifølge flere medier var beregnet til løbets vinder. Efter at have tørret sit ansigt og sine solbriller af med det, gik Kim Kardashian afsted med håndklædet. Optagelserne, der blev delt online, fik hurtigt millioner af visninger og fremkaldte reaktioner lige fra morskab til irritation hos internetbrugere.

Mercedes' humoristiske svar

I stedet for at tage det fornærmet, valgte Mercedes-teamet og dets kørere (Kimi Antonelli og George Russell) at grine det ad. Få dage før Barcelonas Grand Prix udgav teamet en munter video, der viser en simuleret efterforskning: Kimi Antonelli ses lede højt og lavt efter sit forsvundne håndklæde. "Jeg tænkte bare på ... har du set mit håndklæde?" spørger han, før han vender sig mod sin holdkammerat George Russell, som blot svarer : "Nej." Videoen afsluttes med et nik til det berømte billede af Kim Kardashian. Sketchen glædede fansene, hvoraf mange roste teamets selvironik.

En joke, der blev rost bredt

Videoen blev bredt delt og fik millioner af visninger på bare et par dage. I kommentarerne roste brugerne Mercedes' sociale medieteams hurtige tænkning og humor, og mange opfordrede endda til en lønforhøjelse til skaberen. Langt fra at udløse kontroverser hjalp klippet i sidste ende med at afdramatisere hændelsen og forvandlede den til en munter og munter joke.

Kimi Antonelli, weekendens virkelige stjerne

Ud over anekdoten vil Monaco Grand Prix frem for alt blive husket for en sportslig præstation. Som 19-årig blev italieneren Kimi Antonelli den yngste vinder i Monaco Grand Prix' historie. Denne sejr, hans femte i sæsonen, konsoliderer hans føring i verdensmesterskabet. Den tjener som en påmindelse om, at på trods af den store hype omkring hans håndklæde, var det ham, der i sidste ende havde det sidste ord – og det sidste smil.

Mellem bedrifter på banen og jokes på sociale medier bød Monaco Grand Prix på en weekend fuld af overraskelser. Kim Kardashian var ubevidst med til at give næring til et af de mest omtalte øjeblikke i Formel 1-sæsonen. Et tilsyneladende harmløst uheld, der trods alt blev et viralt fænomen.