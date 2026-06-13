Med et minimalistisk look tiltrækker Katie Holmes alles opmærksomhed i New York

Léa Michel
@katieholmes / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Katie Holmes har endnu engang bevist, at hun er en af de mest stilfulde skikkelser inden for amerikansk mode. Hun vakte for nylig furore ved Tribeca Festivals kunstnermiddag i New York. Og hendes outfit – et look udelukkende fra et stort parisisk modehus – udløste straks en byge af kommentarer.

En tanktop i hør med krystalkrave

Til denne højprofilerede aften valgte Katie Holmes en simpel tanktop i hør i en blød, lysende nuance et sted mellem guld og beige. Halsudskæringen er prydet med en diskret kant broderet med krystaller. Detaljen, der gør hele forskellen, er det valgte snit. I stedet for at vælge den tætsiddende version af tanktoppen, som er blevet et must-have på den røde løber i 2026, foretrak Katie Holmes en løsere silhuet, der blidt smyger sig om kroppen uden at stramme den. Denne beslutning giver looket en øjeblikkelig afslappet, næsten afslappet fornemmelse, på trods af begivenhedens storhed.

Bukser med vide ben, deres sorte signatur

For at komplementere tanktoppen forblev skuespillerinden tro mod et af sine yndlingsstykker: sorte bukser med vide ben og et bredt, flagrende snit. Det er en silhuet, hun har båret flittigt i de seneste sæsoner, fra modelanceringer til prisuddelinger, hvilket gør den til en af hendes mest genkendelige stilsignaturer.

Det element, der løfter silhuetten, er bæltet. Fra det franske modehus' forår/sommer 2026-kollektion har det en dyb chokoladefarve, der diskret bryder den neutrale palet fra resten af outfittet. En tilsyneladende lille detalje, men en der visuelt strukturerer hele silhuetten.

Pumps med tåspids og en rund taske

Hvad angår sko, valgte Katie Holmes en af husets mest genkendelige koder: pumps med tåspids, cremebeige overdel og kontrasterende hvid tå. Dette ikoniske stykke giver looket både et couture-look og et stærkt grafisk præg. Disse pumps, som er blevet genfortolket i årtier, er blandt de klassikere, som modeentusiaster genkender ved første øjekast.

I hånden bærer skuespillerinden en struktureret skuldertaske i en afrundet form, typisk for denne sæsons designs. Dette stykke, der blev introduceret ved det seneste forår/sommer-show i Paris, viser sig allerede at være et af årets mest eftertragtede.

Katie Holmes' minimalistiske kunst

Dette udseende tiltrak sig så meget opmærksomhed, fordi det perfekt illustrerer den stilfilosofi, Katie Holmes har dyrket i flere år. Sammen med sin mangeårige stylist Brie Welch har skuespillerinden gjort couture-minimalisme til et sandt signatur. Langt fra ekstravagancen på nogle røde løbere foretrækker hun konsekvent essentielle stykker - tanktoppe, hvide skjorter, jeans med lige ben, strukturerede frakker - som hun løfter gennem det præcise valg af stoffer og snit.

Med dette look leverer Katie Holmes endnu en demonstration af den mest forførende elegance, hun kan frembringe. Og hun bekræfter, at en simpel tanktop i hør kan være nok til at skabe en silhuet, der er både elegant og tidløs.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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