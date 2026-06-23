Som 50-årig stråler Ali Larter i en sort blomstret kjole på den røde løber

Den amerikanske skuespillerinde, model og producer Ali Larter strålede klart på den røde løber. Hun gjorde et slående indtryk ved en helt særlig genforening: skuespillerne fra "Legally Blonde", der var samlet i New York til filmens 25-års jubilæum. Til lejligheden valgte hun en elegant sort blomstret kjole, der passede perfekt til temaet.

En lille sort blomsterkjole

Til arrangementet bar Ali Larter en sort satin midikjole fra Carolina Herrera. Stropløs, med en lige halsudskæring og en knælang kant skabte kjolen en elegant og struktureret silhuet, forstærket af en plisseret overdel og en lille slids bagpå. Det var udsmykningen, der virkelig fangede opmærksomheden: snesevis af pailletbesatte blomster, en blanding af grønne blade og lyserøde kronblade, der glimtede ved hver bevægelse.

En hyldest til Elle Woods

Dette valg var tydeligvis langt fra tilfældigt. Ved at vælge pink – den symbolske farve for Elle Woods, filmens heltinde – gav Ali Larter en subtil hyldest til den ikoniske karakter portrætteret af Reese Witherspoon. Det var en legende måde at tilegne sig sagaens koder på, samtidig med at den klassiske lille sorte kjole blev genfortolket. Resultatet: et outfit, der var elegant, festligt og fyldt med referencer.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at fuldende looket valgte Ali Larter sorte slingback pumps med åben tå og en tynd ankelrem. Hun tilføjede sølvfarvede hoop-øreringe, matchende ringe og en hvid clutch, der mindede om hendes mælkeagtige manicure. Til hendes skønhedslook perfektionerede en rosenrød teint, dyb læbestift og mascara-fremhævede øjne ensemblet, mens hendes lange, glatte blonde hår, stylet med en sideskilning, faldt ned ad ryggen.

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En særlig begivenhed i anledning af filmens 25-års jubilæum

Denne optræden kom på et særligt tidspunkt. Ali Larter genforenede sig med det originale cast fra "Legally Blonde" – inklusive Reese Witherspoon, Selma Blair og Jennifer Coolidge – ved et arrangement, der fejrede filmens 25-års jubilæum og den kommende spin-off-serie "Elle". På scenen gentog skuespillerne nogle af deres ikoniske replikker. Ali Larter, der var mere privat om sit privatliv, var også ledsaget af sine to børn, et sjældent syn ved denne type optræden.

Iført en sort blomstret kjole gjorde Ali Larter en af de mest slående optrædener ved denne nostalgiske genforening. Dette glædede fansene, som var begejstrede for at se hele ensemblet samlet igen.