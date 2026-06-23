I en flæsetop vælger Katy Perry et retro-look inspireret af sine tidlige dage

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Katy Perry har aldrig været bange for at tage risici på scenen. Under sin optræden på O Son Do Camiño-festivalen i Spanien valgte hun et retro og farverigt look, direkte inspireret af sine tidlige dage. Et modevalg, der var tro mod hendes stil, og som glædede hendes fans.

En korsetbesat, flæset top

Til denne koncert bar Katy Perry en flæsetop med et sofistikeret snit. Toppen, der blev holdt oppe af en enkelt strop, havde en korsetlignende struktur, der skabte en skulptureret silhuet, mens fine flæser blødgjorde halsudskæringen. Et iøjnefaldende stykke tøj, der perfekt harmonerer med den teatralske ånd i sangerens sceneoutfits.

En nederdel med blå polkaprikker og hjerter

For at komplementere denne top valgte Katy Perry en matchende miniskørt udsmykket med polkaprikker og små blå hjerter. Et finurligt og legende mønster, der forstærkede den overordnede pop og glade følelse. Polkaprikker gør faktisk et stort comeback inden for sommermode. Lag-på-lag og fuld af detaljer fuldendte denne nederdel perfekt et udpræget retrolook.

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En nik til hans begyndelse

Dette valg af outfit var ikke tilfældigt. På Instagram afslørede Katy Perry, at hun hver aften på sin "OOO"-turné planlægger at bære outfits inspireret af sin tidlige karriere, især hendes "Warped Tour"- og "Hello Katy Tour"-æraer. Det er en måde at hylde hendes begyndelse i slutningen af 2000'erne, hvor hun satte sit præg med sin farverige og finurlige stil. For hendes følgere er det en chance for at genopdage den livlige popæstetik, der gjorde hende berømt.

En kunstner tro mod sin verden

Ud over dette look bekræfter Katy Perry sin forkærlighed for teatralitet. Siden hendes globale hits som "Roar" og "Teenage Dream" har hun altid gjort mode til et centralt element i sine optrædener og præsenteret et væld af dristige outfits og slående visuelle koncepter. Denne tilbagevenden til hendes stilistiske rødder er derfor i overensstemmelse med en karriere præget af dristighed.

Med denne flæsetop og nederdel med polkaprikker skaber Katy Perry et retro, men dejligt look. Med inspiration fra hendes tidlige arbejde minder hun os om sine rødder, samtidig med at hun forbliver tro mod sin flamboyante stil. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der altid ivrigt venter på hendes forvandlinger.