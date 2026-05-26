Zoe Saldaña gjorde et slående indtryk i en sort blomsterkjole.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Zoe Saldaña prydede afslutningsceremonien på Cannes Film Festival den 23. maj 2026 med en særdeles elegant fremtoning. Sammen med sin mand, kunstneren Marco Perego-Saldaña, gik hun på den røde løber i en spektakulær lille sort kjole prydet med et orange blomsterprint. Et sofistikeret, men romantisk look, der straks tiltrak opmærksomhed ved denne sjældne offentlige optræden som par.

En spektakulær lille sort blomsterkjole

Kjolen, båret af Zoe Saldaña, er midtpunktet i dette look og genopfinder dristigt den klassiske lille sorte kjole. Mod en mørk baggrund tilføjer et livligt orange blomsterprint et strejf af lys, forårsagtig farve. Kjolen er kendetegnet ved sin dybtgående halsudskæring og fyldige nederdel, der giver den et dramatisk volumen. Fra et førende fransk modehus leger denne kreation dygtigt med kontrasten mellem sortens ædruelighed og blomstermotivets overdådighed på en perfekt afbalanceret måde.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Fine knudedetaljer og et rent, minimalistisk look

Kjolens raffinement ligger også i dens detaljer. En markant draperet sløjfe fremhæver hofterne og tilføjer bevægelse og en couture-dimension til det overordnede look, mens en anden hvid sløjfe pryder ryggen. For at fremhæve dette allerede indviklede design valgte Zoe Saldaña en elegant frisure: en elegant, slank chignon, der indrammer hendes ansigt og afslører et par glitrende øreringe. Et par sorte hæle med remme fuldender dette smarte look.

Et pars optræden på den røde løber

Denne optræden på den røde løber var også en mulighed for Zoe Saldaña og hendes mand, den italienske producer og instruktør Marco Perego, til at dele et kærligt øjeblik. Parret blev fotograferet hånd i hånd, før de gik ind i biografen. Zoe Saldaña fangede øjeblikket på sociale medier og ledsagede et billede af sit outfit med en simpel besked: "Tak, Cannes." Denne optræden afsluttede smukt et ophold i Sydfrankrig efter en tidligere bemærkelsesværdig tur tidligere på måneden.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Med denne lille sorte blomstrede kjole gjorde Zoe Saldaña en af de mest elegante optrædener ved afslutningsceremonien på filmfestivalen i Cannes. En demonstration af raffinement, hvor sortens ædruelighed kombineres med friskheden i et blomsterprint.