Denne influencer, der bliver beskyldt for at have et "upassende" outfit på, reagerer med humor

Den amerikanske influencer Abby Baffoe, der kan prale af millioner af følgere på Instagram, TikTok og YouTube, befandt sig i centrum for en kontrovers efter at have deltaget i Masters golfturneringen i Augusta, Georgia. Efter at være blevet beskyldt af nogle internetbrugere for at bære et outfit, der blev anset for "upassende" til begivenheden, valgte hun at reagere på kritikken med en sund dosis selvironik.

Et outfit der skabte kontrovers ved Masters

Det var under hendes optræden ved den prestigefyldte Masters-turnering, en af de mest ikoniske begivenheder i verdensgolf, at Abby Baffoe vakte kontrovers. Billeder af hendes outfit, som især inkluderede shorts, cirkulerede hurtigt på sociale medier. Selvom turneringen ikke har en streng dresscode, anbefaler den, at tilskuere bærer "passende påklædning, der er egnet til vejret og komforten". Denne formulering er vag nok til at give næring til debatten om, hvad der udgør god smag i en sådan sammenhæng.

En bølge af online kritik

Kritiske kommentarer blev hurtigt mangedoblet. "Shortsene er lidt for korte til begivenheden," kommenterede en internetbruger. "Tilsyneladende er hun der ikke for golfens skyld," tilføjede en anden. Nogle mente, at selvom det var et designermærke, var hendes outfit ikke passende til lejligheden. Stillet over for denne byge af bemærkninger kom nogle medlemmer af offentligheden dog til hendes forsvar og påpegede, at forårstemperaturerne i Georgien kan være ret høje.

Flere stemmer påpegede også, at det er upassende at kommentere på eller bedømme en kvindes krop, udseende eller tøjvalg – eller andres for den sags skyld. Alle er frie til at klæde sig, som de vil, og ingen har ret til at bestemme for dem, hvad der er "passende" eller ej, især baseret på ofte vilkårlige og subjektive standarder.

Et humoristisk svar

Langt fra at være forvirret valgte Abby Baffoe at spille rolig. Et par dage senere postede hun et nyt billede, hvor hun havde en bordeauxrød turneringskasket på, ledsaget af en ironisk billedtekst: "Ret vildt at have den på efter alt det outfit-drama." Et svar, der viser, at hun er fuldstændig upåvirket af kritikken og foretrækker at grine af den i stedet for at retfærdiggøre sig selv.

I sidste ende illustrerer denne kontrovers endnu engang de tilbagevendende debatter omkring offentlige personers påklædning ved store begivenheder. Med sin selvironiske reaktion minder Abby Baffoe os om, at lidt humor ofte er den bedste måde at reagere på online kritik.