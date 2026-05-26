"En tonet silhuet": Lalisa Manobal slår igennem med et retro sporty look

Den thailandske danser, rapper og skuespillerinde Lalisa Manobal (Lisa), medlem af gruppen BLACKPINK, vakte furore med et udpræget sporty og retro look, der blev afsløret i anledning af udgivelsen af hendes nye single dedikeret til FIFA World Cup 2026. Hun bærer et farverigt, atletisk inspireret outfit, der straks vandt hendes fans over.

Et slående retro sporty look

Kernen i dette look er et sporty outfit i klare, kontrasterende farver. Lalisa Manobal (Lisa) bærer en gul crop top, prydet med ordet "PB" i blåt, som hun kombinerer med klare blå shorts markeret med en gul stjerne. Blå knæhøje sokker og hvide sneakers fuldender dette dynamiske look, mens hvide frotté-armbånd forstærker ensemblets atletiske følelse. Denne energiske og glædelige blå og gule palet passer perfekt ind i den sporty og festlige verden i hendes nye musikalske samarbejde.

Denne optræden fængslede straks hendes følgere med adskillige entusiastiske kommentarer, herunder den tilbagevendende sætning: "en tonet figur". Når det er sagt, fremhæver denne type formuleringer også en tilbagevendende tendens til at reducere en kvindes værdi til fysiske kriterier, selv under dække af en kompliment. Bag det, der præsenteres som ros, ligger der sommetider en implicit påbud om at tilpasse sig opfattede ideelle fysiske standarder.

En sådan fortolkning fortjener nuance: skønhed bør ikke være betinget af en "tonet figur" eller en bestemt kropstype. Enhver krop er gyldig, som den er, og påskønnelse af en person – i dette tilfælde en kunstner, Lalisa Manobal (Lisa) – kan også fokusere på deres energi, scenetilstedeværelse og kunstneriske udtryk snarere end deres fysiske udseende.

En cheerleader-æstetik

Looket er inspireret direkte af cheerleaders og tidligere tiders amerikanske sportsgrene i en moderne og livlig genfortolkning. Det fletede hår, prydet med pandehår, fremhæver denne retro og ungdommelige æstetik. Med smil og løftede arme udstråler Lalisa Manobal (Lisa) en smittende energi, der perfekt indfanger atmosfæren i sportskonkurrencen. Dette stilistiske valg illustrerer kunstnerens evne til at genopfinde sig selv med hvert projekt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af LISA (@lalalalisa_m)

En video til VM i fodbold i 2026

Dette outfit blev afsløret i musikvideoen til "Goals", en af de officielle sange til FIFA World Cup 2026, der blev udgivet den 21. maj 2026. Til dette nummer slog Lisa sig sammen med den brasilianske stjerne Anitta og den nigerianske sangerinde Rema i et samarbejde, der blander K-pop, latinamerikansk pop og afrobeats. Sangen, der er med på det officielle turneringsalbum, vil blive fremført ved en af åbningsceremonierne, der er planlagt til den 12. juni i Los Angeles. Dette er en stor præstation for Lalisa Manobal (Lisa), hvis internationale profil fortsætter med at vokse.

Med dette energiske, retro sporty look bekræfter Lalisa Manobal (Lisa) sin status som mode- og musikikon. Et farverigt udseende, der er perfekt i harmoni med den festlige ånd ved VM i fodbold i 2026.