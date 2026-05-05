En jernkjole: Kim Kardashians modesatsning fascinerer lige så meget, som den fascinerer.

Kim Kardashian gør aldrig tingene halvhjertet ved Met Gala – og 2026-udgaven var ingen undtagelse. På trapperne til Metropolitan Museum of Art ankom hun iført et bronzet metalbrynje, der lignede mere en skulptur end et beklædningsgenstand. Og det var netop pointen.

Temaet "Kostumekunst" som legeplads

Met Galas tema i 2026 var "Kostumekunst" med dresscoden "Mode er kunst". Dette var en direkte invitation til at udviske linjerne mellem tøj og kunst. Kim Kardashian reagerede på denne invitation med uventet præcision: hun omfavnede popkunst og samarbejdede med den britiske kunstner Allen Jones og designduoen Whitaker Malem under kreativ ledelse af Nadia Lee Cohen.

En skulptureret bronzekyras: kunstværket før klædningen

Kim Kardashian optrådte iført et skulptureret bronzebrynje med en høj, rustningslignende krave, parret med en håndmalet, farveblokeret lædernederdel, der var åben foran. I sit Vogue-interview forklarede hun sit valg: "Han er en kunstner, en af mine yndlingskunstnere, Allen Jones." Dette var en måde at understrege, at looket ikke bare var et outfit – det var et fuldgyldigt kunstnerisk samarbejde. Nøgne pumps og løst, bølget blond hår fuldendte et bevidst underspillet ensemble, bortset fra hovedplagget.

Allen Jones og Whitaker Malem: Bag metallet

Allen Jones er en britisk kunstner tilknyttet 1960'ernes popkunstbevægelse, kendt for sine skulpturer med feminine former, der udvisker grænsen mellem kunst og objekt. Whitaker Malem er derimod designere, der specialiserer sig i læder og skulpturerede materialer, og som regelmæssigt efterspørges til filmproduktioner og de mest dristige skræddersyede kreationer. Sammen designede de et stykke til Kim Kardashian, der falder lige inden for rækkevidde af kropskunst - et beklædningsgenstand, der forvandler kroppen til et lærred.

Et blik, der splitter folk på sociale medier

Reaktionen fra pressen og internetbrugerne var umiddelbar og blandet. Nogle roste dristigheden ved et "virkelig temaorienteret look". Andre var dog forbløffede over det orange brystplade og den farverige lædernederdel og så ikke umiddelbart forbindelsen til pop art. I sidste ende bør en kvindes krop eller udseende – eller nogens – ikke være genstand for debat: Hvis Kim Kardashian valgte denne kjole, er det simpelthen fordi hun kan lide den, punktum.

En tilstedeværelse ved Met Gala, der ikke viser tegn på svækkelse

Kim Kardashian har deltaget i Met Gala siden sin debut i 2013 – gravid med North i en blomstret Givenchy-kjole. Siden da har hver optræden skabt sin egen cyklus af spænding og kontroverser: den helkropsagtige Balenciaga-kjole i 2021, der dækkede hendes ansigt, og den Marilyn Monroe-inspirerede kjole i 2022.

En skulptureret bronzebrystplade, en malet lædernederdel og en popkunstner bag det hele – Kim Kardashian leverede et af sine mest Met Gala-tema-looks fra 2026. Hvilket på sin egen måde er lige så bemærkelsesværdigt som selve outfittet.