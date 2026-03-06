Sangerinden Rosalía kommer med en uventet udtalelse om sin type mand

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Under et Spotify-interview i Buenos Aires smed den spanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Rosalía en bombe om sine romantiske kriterier: "Min type mand? Han skal være homoseksuel." Dette svar overraskede mange og genoplivede spekulationer om hendes seksuelle fluiditet.

Assertiv flydendehed, uden etiketter

Under Spotifys A/Presenta spurgte den argentinske forfatter Mariana Enríquez Rosalía: "Hvilken egenskab kan du bedst lide ved mænd?" Rosalía svarede straks: "At han er homoseksuel." De to kvinder brød ud i latter, og Mariana Enríquez tilføjede: "Jamen, vi er to!"

Rosalía uddyber: "Det er sjovt, at vi adskiller de to, for det første, der tiltrækker nogen, er en egenskab, de besidder." For kvinder værdsætter hun humor. I et interview med ELLE-magasinet i 2024 præciserede Rosalía: "Jeg tænker på frihed. Det er det, der leder mig," og afviste enhver form for rigide kategorier.

Fortiden med Hunter Schafer og rygter

Rosalía datede kortvarigt den amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter og model Hunter Schafer ("Euphoria") i 2019. Hunter bekræftede i 2024, at de havde et "smukt og varigt venskab". Sangerinden, der har samarbejdet med den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Billie Eilish og rapperen Bad Bunny, slutter sig til rollebesætningen i sæson 3 af serien "Euphoria".

En udtalelse, der skaber en del opmærksomhed

Denne åbenhed afspejler normernes udvikling: at fejre dybt venskab, humor og frihed ud over køn. Rosalía er sandsynligvis et udtryk for en flydende generation, hvor kærlighed ikke er defineret af kategorier.

I sidste ende er Rosalía både foruroligende og befriende. Denne intime beretning om forhold hylder kærlighedens flydende natur uden tabuer og minder os om, at tiltrækning overskrider etiketter. En superstjerne, der lever frit – og det er inspirerende!

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne britiske models elegance er betagende i Paris
Article suivant
Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 60-årig overrasker Brooke Shields med et boheme-look

Den amerikanske skuespillerinde og model Brooke Shields imponerede Chloés forreste række ved sin første Paris Fashion Week i...

Denne britiske models elegance er betagende i Paris

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley har fascineret Instagram fra den franske hovedstad. Hendes fotokarrusel med den...

Denne Formel 1-kører deler billeder fra sit bryllup og rører fans

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har afsløret detaljerne bag kulisserne om sit "hemmelige" borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og...

"Jeg føler mig heldig": Denne topmodel deler sin hverdag som mor

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, der længe har været forbundet med catwalken og internationale kampagner, taler nu om...

Med "disco-krøller" overrasker Jessica Alba i en 1970'er-inspireret kjole.

Jessica Alba vender triumferende tilbage til retro-æstetikken med en Instagram-"fotodump", der genopliver halvfjerdserne. Langt fra sin sædvanlige californiske...

"Katte er ikke venlige dyr": denne sangers bemærkninger skaber kontrovers

Den amerikanske rapper Doechii udløste for nylig et ramaskrig på Threads ved direkte at sige, at katte "ikke...