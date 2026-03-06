Sangerinden Rosalía kommer med en uventet udtalelse om sin type mand

Under et Spotify-interview i Buenos Aires smed den spanske sangerinde, sangskriver, musiker, producer og skuespillerinde Rosalía en bombe om sine romantiske kriterier: "Min type mand? Han skal være homoseksuel." Dette svar overraskede mange og genoplivede spekulationer om hendes seksuelle fluiditet.

Assertiv flydendehed, uden etiketter

Under Spotifys A/Presenta spurgte den argentinske forfatter Mariana Enríquez Rosalía: "Hvilken egenskab kan du bedst lide ved mænd?" Rosalía svarede straks: "At han er homoseksuel." De to kvinder brød ud i latter, og Mariana Enríquez tilføjede: "Jamen, vi er to!"

Rosalía uddyber: "Det er sjovt, at vi adskiller de to, for det første, der tiltrækker nogen, er en egenskab, de besidder." For kvinder værdsætter hun humor. I et interview med ELLE-magasinet i 2024 præciserede Rosalía: "Jeg tænker på frihed. Det er det, der leder mig," og afviste enhver form for rigide kategorier.

Fortiden med Hunter Schafer og rygter

Rosalía datede kortvarigt den amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter og model Hunter Schafer ("Euphoria") i 2019. Hunter bekræftede i 2024, at de havde et "smukt og varigt venskab". Sangerinden, der har samarbejdet med den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Billie Eilish og rapperen Bad Bunny, slutter sig til rollebesætningen i sæson 3 af serien "Euphoria".

En udtalelse, der skaber en del opmærksomhed

Denne åbenhed afspejler normernes udvikling: at fejre dybt venskab, humor og frihed ud over køn. Rosalía er sandsynligvis et udtryk for en flydende generation, hvor kærlighed ikke er defineret af kategorier.

I sidste ende er Rosalía både foruroligende og befriende. Denne intime beretning om forhold hylder kærlighedens flydende natur uden tabuer og minder os om, at tiltrækning overskrider etiketter. En superstjerne, der lever frit – og det er inspirerende!