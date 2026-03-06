"Jeg føler mig heldig": Denne topmodel deler sin hverdag som mor

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, der længe har været forbundet med catwalken og internationale kampagner, taler nu om en mere intim lykke. I et nyligt interview beskriver hun, hvordan moderskabet omdefinerer hendes prioriteter og dagligdag.

"Jeg føler mig heldig over at være mor."

I et interview med ELLE US deler Gisele Bündchen en personlig refleksion over moderskabet. Hun forklarer, at moderskabet er blevet hendes primære kilde til opfyldelse. "Børn er simpelthen vidunderlige. Jeg føler mig heldig at være mor. Jeg tror, det er mit kald," betror hun. Hun understreger den glæde, hun finder i simple gestus: et smil, et øjeblik derhjemme, en hverdagssamtale. Hun beskriver en lykke, der er rodfæstet i nuet, langt fra den mediehysterie, der længe har defineret hendes karriere.

Et tredje barn, en ny balance

I februar 2025 blev Gisele Bündchen mor for tredje gang. Hun valgte at holde fødslen privat i flere uger, før hun i maj delte et første billede på sine sociale medier. I sit interview med ELLE US forklarer hun, hvordan dette nye moderskab har ændret hendes liv: hendes tidsplan, hendes prioriteter og endda hendes opfattelse af tid. Hun er allerede mor til Benjamin og Vivian fra sit ægteskab med Tom Brady. Hendes tredje barn er fra forholdet med Joaquim Valente. Hun diskuterer rigdommen i denne nye familiedynamik, præget af læring og tilpasning.

"At blive mor igen har ændret alt."

I en nytårshilsen opsummerede hun det forgangne år som en periode med dybtgående forandring: "At blive mor igen har vendt alt på hovedet: min tid, mine prioriteter, mit hjerte." Hun præciserer i interviewet, at denne udvikling ikke er begrænset til praktiske arrangementer, men berører en mere intim dimension: en anden opfattelse af, hvad der virkelig betyder noget. Hun forklarer også, at hun især sætter pris på at kunne blive hjemme og nyde hvert øjeblik, et privilegium, hun siger, hun er fuldt ud bevidst om.

Et mere diskret, men engageret liv

Gisele Bündchen lægger ikke skjul på, at hendes modelkarriere er blevet sat i baggrunden. Hendes sidste store optræden på catwalken var ved åbningsceremonien ved OL i Rio i 2016. Siden da har hun fokuseret på personlige forpligtelser, især inden for det sociale og miljømæssige område.

Hun er bestyrelsesmedlem i Lotus House, et krisecenter i Miami, der støtter sårbare kvinder og børn. Hun forklarede, at det at blive mor har motiveret hende til at blive mere involveret i kvinder og børn, da hun anser det for at være et ansvar, der ligger hende særligt på sinde.

En hævdet lykke

I sit interview med ELLE US taler Gisele Bündchen hverken om nostalgi for catwalken eller om fortrydelse. Tværtimod beskriver hun en periode med taknemmelighed og balance. "Det er så nemt at gøre mig glad; alt, hvad de skal gøre, er at smile til mig, og jeg tænker: 'Åh, det er perfekt,'" siger hun. Gennem disse afsløringer præsenterer hun billedet af en kvinde, der accepterer et temposkift og hævder en ny definition af "succes": en, der måles ud fra kvaliteten af den tid, hun bruger med sine børn.

Fra international supermodel til opmærksom mor ser Gisele Bündchen nu ud til at skrive et mere intimt kapitel - som hun beskriver som det vigtigste i sit liv.

