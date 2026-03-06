Denne Formel 1-kører deler billeder fra sit bryllup og rører fans

Léa Michel
@alexandramalenaleclerc/ @Instagram

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har afsløret detaljerne bag kulisserne om sit "hemmelige" borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og har rørt millioner af fans med den enkelhed og elegance, der var på denne intime dag. Billederne, der er delt på Instagram, viser et strålende par og ægte kærlighed.

En rørende borgerlig ceremoni i Monaco

Den 28. februar 2026 sagde Charles og Alexandra "Ja" ved en diskret borgerlig ceremoni. Han var iført et tætsiddende cremefarvet jakkesæt med et gråt slips, og hun var iført en lang elfenbensfarvet blondekjole med glitrende sommerfuglemotiver. Charles skrev følgende til billedet: "En dag vi aldrig vil glemme. Del 1 er færdig, del 2 bliver næste år med alle vores kære."

Legendarisk afgang i en vintage Ferrari

De nygifte susede afsted i en Ferrari 250 Testa Rossa fra 1957 (9 millioner pund), han kørte, hun bar hendes hvide buket. Dette virale billede med Monaco og havet som baggrund satte fans i kog: "Det ligner en film", "Magisk øjeblik". Deres hund Leo, i en mini-smoking, poserede med dem i bilen – dagens uventede stjerne.

Alexandra deler sin glæde på Instagram

Alexandra Saint Mleux lagde et portræt op på en balkon med udsigt over havet: "Drøm. Jeg kan ikke vente med at gifte mig med dig igen næste år." Hendes Instagram-biografi lyder nu "Alexandra Leclerc 🦋", hvilket afslutter dette nye kapitel.

Fans i tårer over så meget skønhed

Reaktionerne er fyldt med følelser: "Det er så smukt", "Smukt, du fortjener al lykken." Mange roser parrets diskretion i modsætning til den sædvanlige pralhals hos F1-kørere.

Fra anmodningen til den dobbelte fejring

Efter et romantisk frieri i november 2025 markerer denne borgerlige ceremoni "del 1". En stor familiefest er planlagt til 2027. Sammen i to år er de det mest beundrede F1-par.

Med disse billeder af et borgerligt bryllup, der var både elegant og intimt, forvandlede Charles Leclerc og Alexandra Saint Mleux et privat øjeblik til et universelt. Deres legendariske Ferrari, Leo i smoking og deres dybfølte erklæringer er virkelig rørende: dette er kærlighedens ægte Grand Prix.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Jeg føler mig heldig": Denne topmodel deler sin hverdag som mor
Article suivant
Denne britiske models elegance er betagende i Paris

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne britiske models elegance er betagende i Paris

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley har fascineret Instagram fra den franske hovedstad. Hendes fotokarrusel med den...

"Jeg føler mig heldig": Denne topmodel deler sin hverdag som mor

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, der længe har været forbundet med catwalken og internationale kampagner, taler nu om...

Med "disco-krøller" overrasker Jessica Alba i en 1970'er-inspireret kjole.

Jessica Alba vender triumferende tilbage til retro-æstetikken med en Instagram-"fotodump", der genopliver halvfjerdserne. Langt fra sin sædvanlige californiske...

"Katte er ikke venlige dyr": denne sangers bemærkninger skaber kontrovers

Den amerikanske rapper Doechii udløste for nylig et ramaskrig på Threads ved direkte at sige, at katte "ikke...

"Storslået": Nicole Kidman tør bære en spektakulær nederdel på den røde løber

Nicole Kidman oplyste New York-premieren på "Scarpetta" med et ultra-chic, helt sort look. Den australske skuespillerinde fangede alles...

Som 67-årig vender Jamie Lee Curtis hoveder i en elegant sort kjole

Jamie Lee Curtis beviste endnu engang sit mesterskab på den røde løber ved at vælge en simpel, men...