"Smuk": Som 68-årig viser Andie MacDowell sin nye frisure uden filtre frem.

Fabienne Ba.
Hendes sølvfarvede krøller er blevet en af Hollywoods mest genkendelige skønhedssignaturer. Andie MacDowell overraskede dog alle med en frisure – to flettede hår – og forklaringen bag dette valg er lige så rørende, som den er morsom.

To fletninger, en åbenbaring under filmoptagelserne

Det var på settet til serien "The Way Home" – hvis fjerde og sidste sæson blev sendt den 19. april 2026 – at Andie MacDowell opdagede denne frisure. Til sin rolle som Delilah "Del" Landry, Landry-familiens matriark, bar hun en paryk. Og for at skjule sit rigtige hår under, havde hendes frisør fundet en simpel løsning: at flette det i to små fletninger.

"Jeg følte mig som et barn igen."

"I sæson 3 flettede min frisør mit hår for at skjule det under min paryk. Jeg følte mig som et barn igen med mine to små fletninger," skrev hun i billedteksten til selfien. En uventet åbenbaring for en skuespillerinde, der i årevis er kendt for sine voluminøse, sølvfarvede krøller – og som tydeligvis har fundet noget glædeligt i denne frisure fra en anden æra.

En sensationel ufiltreret selfie

På billedet, der blev lagt op den 10. maj, ses Andie MacDowell med sit sølvfarvede hår flettet i to stramme fletninger på hver side af hovedet, med spidserne en smule mørkere. Hun har en klassisk hvidkravet skjorte på, en markant bordeauxrød læbestift og røget øjenskygge – makeup, der står i kontrast til frisurens barnlige lethed. Resultatet: et billede, der er både uventet og autentisk, og som straks fremkaldte en strøm af "Smuk" -kommentarer.

Hvad nu hvis hun gjorde fletninger til en daglig vane?

"Der er en del af mig, der virkelig gerne vil begynde at flete mit hår fra tid til anden, på en afslappet måde ... Måske når jeg vandrer eller går på stranden," tilføjede hun med en smilende emoji. Denne udtalelse resonerede straks med hendes følgere – hvoraf mange bifaldt denne måde at fremvise lethed og frihed i frisurer, i alle aldre.

En skuespillerinde, der leger med sit "skønhedsbillede"

Denne flettede selfie er ikke en engangsforeteelse. I de seneste uger har Andie MacDowell eksperimenteret med variationer af sin signaturfrisure. Den 15. april blev hun fotograferet på Today Show med en lav hestehale med voluminøse krøller og en elegant krone – endnu en måde at genopfinde sit hår på uden nogensinde at gå på kompromis med dets naturlige look. Hun udforsker, prøver ting af, smiler – og poster det hele ufiltreret.

Sølvgrå som manifest

Andie MacDowell begyndte sin overgang til naturligt hår i 2020 og har aldrig set sig tilbage. Siden da er hendes sølvkrøller blevet et symbol – et symbol på en kvinde, der nægter at underkaste sig presset om at "se ung ud for enhver pris". Dette opslag med fletninger forråder ikke dette manifest; det udvider det: Ved at tillade sig selv at være barnlig, legesyg og uprætentiøs bekræfter hun, at frihed fra normer ikke stopper ved hårfarve.

To fletninger, en selfie og millioner af "Gorgeous" – Andie MacDowell beviste, at en frisure fra barndommen kan blive et af de mest befriende stiludsagn nogensinde. Og at de bedste idéer nogle gange kommer fra filmsettet.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
