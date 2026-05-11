"Et yndefuldt ansigt": Denne italienske models skønhed fascinerer internetbrugere

Den italienske model Vittoria Ceretti delte et "dump"-billede på sin Instagram-konto med en naturlig selfie som forside, ledsaget af en simpel billedtekst: "New York-dage og klar himmel." Resultatet? Tusindvis af beundrende kommentarer og yderligere ros til den rå skønhed, der har været hendes varemærke i over et årti.

En selfie der smelter hjerter online

På billedet poserer Vittoria Ceretti iført en sort satintop med hvid blondekant, med langt, løst hår og uden synlig makeup. Dagslys strømmer ind gennem et stort karnapvindue bag hende, og New York Citys skyline er synlig i baggrunden. En enkel komposition, der understreger naturlighed. Og det er netop denne enkelhed, der har fascineret hende.

Fans elsker det

Kommentarerne strømmede ind under opslaget: "et yndefuldt ansigt", "Jeg elsker det naturlige look ", "rå skønhed" ... Fans roste manglen på kunstfærdigheder, denne afvæbnende lethed i overgangen fra den røde løber til en næsten redigeret selfie, uden at miste noget af hendes aura. En sjælden kvalitet, især i en æra med fotos, der alle er mere retoucherede end de sidste.

Med en simpel selfie minder Vittoria Ceretti os om, hvorfor hun er en af de mest eftertragtede modeller i sin generation. Italieneren ser ud til at have fundet sin balance, og at dømme efter hendes fans' entusiasme, har hendes tidløse charme tydeligvis ikke mistet sin fængslende kraft.