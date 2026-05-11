Demi Moore, en bedstemor, lægger et billede op med sit barnebarn

Demi Moore fejrede ikke Mors Dag (10. maj i USA) på den sædvanlige måde. Den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør postede en karrusel på Instagram, der spændte over fire årtiers moderskab – fra de første billeder af hendes døtre som babyer til hendes barnebarn Louetta, 3 år gammel. Og reaktionerne var øjeblikkelige.

"Jeg husker stadig første gang, jeg holdt jer hver især i mine arme."

Demi Moores billedtekst begyndte med disse ord: "Jeg husker stadig første gang, jeg holdt jer hver især i mine arme. Se nu på jer. Mine skat, I er vokset på måder, der tager pusten fra mig, og på en eller anden måde forelsker jeg mig mere og mere i, hvem I er, hvert år. Glædelig mors og bedstemors dag til alle de smukke mødre." En simpel og hjertevarm billedtekst, der straks resonerede med hendes 6,7 millioner følgere.

Opslaget der strækker sig over fire årtier

Karrusellen åbner med et sort-hvidt foto af en Demi Moore i GI Jane-stil, der holder sine tre døtre i et tæppe – Rumer, Scout og Tallulah, født fra hendes ægteskab med Bruce Willis. Et andet sort-hvidt foto, taget et par år senere, viser Demi uden makeup iført en leopardprintet kjole og pilotsolbriller, mens hun holder sit nyfødte barnebarn Louetta i sine arme. En gribende og rørende rejse gennem familiehistorien.

Rumer Willis, en berømt mor

Treårige Louetta, datter af Rumer Willis og Derek Richard Thomas, optræder på flere billeder på karrusellen, herunder et taget i feriesæsonen. Dette opslag er Demi Moores måde at fejre sin ældste datter, Rumer, i hendes rolle som mor. Billedteksten lyder "Glædelig mors og bedstemors dag" - en måde at ære tre generationer af kvinder i den samme familie på samme tid.

Et sort-hvidt øjebliksbillede af en lille pige i stjerneklar tyl og 30 års moderskab proppet ind i en Instagram-karrusel: Demi Moore tilbød noget sjældent til Mors Dag (fejret den 10. maj i USA): et autentisk, ufiltreret familiebillede. Og det resonerede langt ud over hendes 6,7 millioner følgere.