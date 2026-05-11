I en spektakulær kjole tiltrækker denne atlet alles opmærksomhed på den røde løber

Léa Michel
@eileengu / Instagram

Den kinesisk-amerikanske olympiske skiløber Eileen Gu vakte furore ved Gold Gala 2026 i Los Angeles den 9. maj 2026 iført en pudderrosa kjole, der mindede om en ballerinakjole. Dette seneste modeoptræden bekræfter hendes lethed på både pisterne og catwalken.

En romantisk silhuet

Til denne aften arrangeret af Gold House, den californiske institution der hylder succes og Asien-Stillehavskultur, valgte Eileen Gu en kreation af designeren Andrew Kwon, kaldet "Aurora gown". Et meget raffineret valg, der fuldt ud omfavner det romantiske tema.

På billedet ses hun iført en pudderrosa kjole med tusind nuancer af tyl. Den stropløse top er struktureret og minimalistisk, før den åbner op til en voluminøs, lagdelt nederdel. Det mest iøjnefaldende element ved looket? Den asymmetriske high-low-linje, der afslører hendes spidse hvide pumps foran, før den flyder over i et drømmende slæb bagpå. En virkelig moderne eventyrsilhuet. Hvad angår hendes hår og makeup, har Eileen Gu bevidst ladet kjolen være i centrum.

En rekordbrydende sportssæson

Denne dobbeltrolle forringer på ingen måde hendes sportskarriere; tværtimod. Ved de seneste vinter-OL i Milano-Cortina 2026, der blev afholdt i februar, skrev Eileen Gu endnu engang historie. Med to sølvmedaljer og én guldmedalje vundet i Italien blev hun officielt den mest dekorerede freestyle-skiløber i olympisk historie, på tværs af alle kategorier.

En kronpræstation for en person, der allerede havde vundet adskillige medaljer ved OL i 2022. Og det er værd at bemærke, at alt dette sker sideløbende med hendes strålende studier: Eileen Gu er studerende i internationale relationer på Stanford University. Hun formår at balancere dette trefoldige liv som atlet, model og studerende med imponerende disciplin.

En Guldgalla 2026 med modetema

Den 5. årlige Gold Gala samlede adskillige fremtrædende personligheder. Eileen Gu blandede sig med den indiske skuespillerinde Priyanka Chopra, den amerikanske model Chrissy Teigen, den indisk-amerikanske skuespillerinde og manuskriptforfatter Mindy Kaling og den amerikanske sangerinde og sangskriver Halsey, alle der for at fejre asiatisk kultur og dens talenter. Det var en aften med elegance, hvor hvert outfit fortalte en historie.

Med denne meget roste nye optræden minder Eileen Gu os om, at hun i en alder af kun 22 år navigerer mellem verdener med foruroligende lethed. Enestående atlet, Stanford-studerende, muse for prestigefyldte modedesignere: Hun har skabt en unik vej, hvor atletisk præstation møder modekreativitet.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Ved poolen viser Elizabeth Hurley stolt sin figur frem.
"Smuk": Som 68-årig viser Andie MacDowell sin nye frisure uden filtre frem.

