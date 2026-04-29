Bella Hadid vælger et minimalistisk rødt strandoutfit

Fabienne Ba.
Den amerikanske model Bella Hadid sparkede sommeren tidligt i gang. Hun postede en karrusel af strandbilleder på Instagram, der straks fik hendes følgere til at begejstres – og tallene taler for sig selv.

Et rødt, boheme-look

Bella Hadid delte en serie billeder fra en paradisisk strand, hvor hun poserede i et krystalklart blåt hav under en generøs sol. Opslaget genererede 548.000 likes, 4.817 delinger og 659 kommentarer inden for få timer – tal, der bekræfter den umiddelbare effekt af hvert af modellens opslag på sociale medier.

Til denne ferie ved havet valgte Bella Hadid et rødt outfit med spaghettistropper, lejlighedsvis kombineret med en hvid jakke. Guldarmbånd, statement-halskæder og hoop-øreringe fuldendte looket. Den mest slående detalje: en trykt blå bandana båret i håret, der tilføjede et boheme-præg til outfittet.

"Havfruesøster": Fans er charmerede

Kommentarerne strømmede ind, så snart opslaget blev offentliggjort. "Havfruesøster," skrev en kvinde. Enkle reaktioner, men afslørende for den effekt disse billeder - lyse og afslappede - havde. Meget hurtigt fulgte andre beskeder, der svingede mellem beundring og hengivenhed: "storslået", "en permanent sommerstemning", "det ligner en scene fra en film." Nogle følgere gik endnu videre og fremkaldte en form for visuel flugt: "Det føles som om, vi er et andet sted," kommenterede en bruger.

Ud over den simple kompliment er det atmosfæren, der synes at have fængslet. En blød, næsten tidløs æstetik, hvor spontanitet har forrang frem for iscenesættelse. Mange understreger dette indtryk af kontrolleret naturlighed, denne måde at fange et øjeblik på uden tilsyneladende anstrengelse. En diskret, men konsekvent entusiasme, der bekræfter effekten af Bella Hadids opslag.

Bella Hadid, sommerens dronning før sin tid

Denne karrusel er en del af en serie sommeropslag af Bella Hadid i foråret 2026. Samme uge blev hun også fotograferet på en yacht i en elfenbensfarvet blondekjole fra Chloé med off-shoulder-detaljer, postet af hendes stylist Mimi Cuttrell. To forskellige verdener – livlig rød og ren hvid – men den samme mestring af sommerstil.

Kort sagt, Bella Hadid postede ikke bare feriebilleder – hun satte tonen for sommeren 2026. Rød, bohemeagtig og solrig = de 548.000 likes er kun begyndelsen.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Retro glamour: Den britiske sangerinde Lily Allen gør et slående comeback inden for mode

