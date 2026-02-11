Search here...

"Skammer hun sig ikke?": Denne models skioutfit skaber kontrovers

Midt om vinteren udløste den britiske voksenfilmmodel og skuespillerinde Lily Phillips en storm på de sociale medier. Årsagen? Hendes skidragt. Med over 1,6 millioner følgere på Instagram delte hun en video af sig selv, mens hun stod på ski i skidragt. Opslaget gik hurtigt viralt og vakte beundring, hån og forargelse.

Hans blik på pisterne

På billederne ses Lily Phillips iført en minimalistisk bikini, solbriller og skistøvler. Billedteksten lyder humoristisk: "Uphill vs. Downhill", en sætning, der skal fremkalde kontrasten mellem fysisk anstrengelse og afslapning. Inden for få timer fik billederne over 13.000 likes sammen med en strøm af blandede kommentarer. Nogle internetbrugere roste hendes selvtillid og dristighed; andre kritiserede hende hårdt for et outfit, der blev anset for "upassende" på familiens ejendom.

Reaktionerne var meget delte.

Meningerne var delte under opslaget: "Skammer hun sig ikke? Det er upassende med børn i nærheden," beklagede en bruger sig. "Hun ser fantastisk ud!" svarede en anden fan. Debatten spredte sig derefter til X (tidligere Twitter) og TikTok, hvor flere brugere hånede "denne absurde nye trend." Andre så det derimod som en munter og legende gestus, langt fra enhver bevidst provokation.

Lily Phillips tør fuldt ud

Stillet over for kontroversen undskyldte Lily Phillips ikke; hun fordoblede endda lignende opslag og poserede igen på pisterne i andre farverige badetøj. Selvom hun ikke direkte adresserer kritikken, synes hendes holdning klar: at vise en ytringsfrihed og stil, der er en integreret del af hendes personlige brand.

I en tid hvor sociale medier dikterer både trends og kontroverser, illustrerer Lily Phillips perfekt den slørede linje mellem mode og skandale. Hendes look på pisterne er bestemt kontroversielt, men det opnår én ting: det får folk til at tale. Spørgsmålet er dog stadig højt oppe i de snedækkede bjerge – skal stil altid have forrang frem for lejligheden?

