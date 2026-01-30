Search here...

Som 59-årig gør Halle Berry et stort indtryk med et fløjlsagtigt look.

Halle Berry optrådte for nylig ved London-premieren på filmen "Crime 101". Den amerikanske skuespillerinde, producer og model optrådte i et sort outfit, der kombinerede fløjl og metalliske detaljer, hvilket fremhævede en elegant og velafbalanceret silhuet.

Et enkelt og lyst ensemble til den første

Den 28. januar 2026 var Odeon Luxe Leicester Square i London vært for premieren på filmen "Crime 101" med den australske skuespiller Chris Hemsworth, den amerikanske skuespiller og producer Mark Ruffalo og Halle Berry i hovedrollerne. Berry skilte sig især ud ved begivenheden med et outfit, der kombinerede teksturer og glitrende detaljer.

Hun bar en sort langærmet bodysuit med en struktureret halsudskæring, parret med en lang sort nederdel udsmykket med glitrende udsmykninger fra The New Arrivals. Blandingen af stoffer, især toppens fløjl og nederdelens metalliske effekter, tilføjede dybde til ensemblet. Fotograferet alene eller sammen med sine medstjerner, fik Halle Berry betydelig medieopmærksomhed. Flere iagttagere fremhævede den overordnede sammenhæng i hendes stil, der kombinerer visuel komfort med et moderne præg.

Hår og makeup i en sammenhængende stil

Halle Berry valgte en blød, bølget frisure, en perfekt blanding af naturligt og stylet. Hendes makeup forblev neutral og fremhævede diskret hendes teint og øjne. Sorte hæle og en matchende manicure fuldendte looket.

Ved filmens premiere præsenterede Halle Berry et sofistikeret look, bygget op omkring enkle linjer og kontrasterende materialer. Et omhyggeligt udformet sort outfit, der kombinerer fløjl, glimmer og underspillede accessories, eksemplificerer en moderne og raffineret stil.

