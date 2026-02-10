Search here...

Hvorfor skaber Dua Lipas billede med chips så meget diskussion i Frankrig?

Fabienne Ba.
Den britisk-albanske-kosovanske sangerinde og sangskriver Dua Lipa delte for nylig et billede på Instagram af sin indkøbskurv, der indeholdt adskillige poser med det franske mærkes chips, hvilket skabte overraskende postyr på sociale medier og i franske medier. Dette simple øjebliksbillede gav det bretonske snackmærke uventet eksponering.

Et enkelt opslag, én kæmpe effekt

Den 9. februar 2026 postede Dua Lipa en række billeder på sin Instagram-konto , herunder et af en kurv fyldt med Brets-mærkechips i forskellige smagsvarianter. Intet andet indikerede, hvor billedet blev taget, eller i hvilken kontekst. For mange franske internetbrugere fangede denne detalje straks deres opmærksomhed: tilstedeværelsen af et længe elsket lokalt produkt i en global kunstners hverdag blev opfattet som et legende og flatterende nik til en fransk specialitet.

En kollektiv og munter reaktion

I Frankrig tog internetbrugere, medier og endda brandchefer begivenheden med humor og entusiasme og fremhævede kontrasten mellem sangerens internationale berømmelse og enkelheden ved en pose chips. Denne blanding af det usædvanlige og lokale genkendelse var med til at gøre billedet til et bredt delt samtaleemne.

Et bretonsk mærke i rampelyset

Brets, en virksomhed med base i Pontivy og aktiv i flere årtier, havde bestemt ikke forventet så udbredt opmærksomhed ud over sine sædvanlige kanaler. Virksomhedens administrerende direktør forklarede, at han var overrasket over reaktionerne, især modtaget gennem beskeder fra kunder og venner. For brandet er det en "stor omtale", selvom den konkrete effekt på salget stadig er vanskelig at måle. Brets genpostede på egen hånd straks billedet og spillede humoristisk på denne uventede eksponering.

I sidste ende illustrerer denne situation, hvor betydningsfuldt et enkelt billede postet af en berømthed med millioner af følgere på sociale medier kan være for et brand, selv et lille eller lokalt et. I de sociale mediers tidsalder bliver grænsen mellem traditionel markedsføring og virale fænomener i stigende grad sløret: et øjebliksbillede af hverdagen kan skubbe et produkt ind i den globale rampelys.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
