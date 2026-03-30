Angelina Jolie gjorde et flot indtryk i en slå-om-kjole.

Angelina Jolie vakte for nylig opmærksomhed ved et Tom Ford-arrangement i Shanghai. Tro mod sin sofistikerede stil optrådte den cambodjansk-amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter, producer, forfatter og goodwill-ambassadør i en hvid satin-wrap-kjole, der skabte en slank og elegant silhuet.

En elegant silhuet ved et Tom Ford-arrangement i Shanghai

Outfittet var kendetegnet ved sit flagrende snit og den dybtgående V-hals, karakteristisk for wrap-kjolen, et beklædningsgenstand kendt for sin evne til at fremhæve figuren og samtidig bevare et tidløst look. Ensemblet var et udtryk for en minimalistisk æstetik, en stilistisk signatur, der ofte forbindes med Angelina Jolies offentlige optrædener.

En slående kontrast skabt af en intens rød læbestift

Selvom den hvide kjole naturligvis tiltrak opmærksomhed, var det også valget af makeup, der bidrog til at gøre dette udseende særligt bemærkelsesværdigt. Angelina Jolie valgte en lys rød læbestift, hvilket skabte en slående kontrast til det enkle outfit. Resten af hendes makeup forblev bevidst underspillet med en let skulptureret teint, neutrale nuancer på øjnene og et strejf af sort eyeliner.

Et løbende samarbejde

Angelina Jolie har haft et professionelt forhold til Tom Ford siden 2024, året hun blev annonceret som brandets første skønhedsambassadør. Hendes tilstedeværelse ved denne begivenhed i Shanghai er en fortsættelse af dette samarbejde, som fremmer en vision om skønhed med fokus på elegance og modernitet. Hendes deltagelse falder også sammen med Shanghai Fashion Week, en stor begivenhed i modebranchen, der samler designere, berømtheder og branchefolk.

Med denne hvide wrap-kjole kombineret med minimalistisk makeup bekræfter Angelina Jolie endnu engang sin sans for elegance. Ved at kombinere enkle linjer med dristige æstetiske valg tilbyder skuespillerinden en moderne fortolkning, der illustrerer den konstante udvikling af stilkoder på den røde løber.