Natalie Portman deler et billede, og internetbrugere bemærker hendes "babymave".

Siden hun annoncerede sin tredje graviditet i april 2026, har den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Natalie Portman forholdt sig diskret omkring sin voksende mave. Til Mors Dag, der fejres den 10. maj i USA, afslørede hun sin graviditet – i Grand Palais i Paris, sammen med sin egen mor.

En legende for hans mor, en kulturel anbefaling

Det var i en karrusel lagt ud på Instagram til Mors Dag, at Natalie Portman delte det første billede af sin babymave. Billedet viser hende sammen med sin mor på Grand Palais i Paris, hvor hendes mave er synlig under en løstsiddende t-shirt. Siden hun officielt annoncerede sin graviditet i april, var det første gang, skuespillerinden havde vist sin mave offentligt.

Som supplement til opslaget dedikerede Natalie Portman sin billedtekst til sin mor: "Den største velsignelse i mit liv var at blive født af denne mor. Hun er den mest omsorgsfulde, venligste, mest interessante, mest talentfulde, mest generøse, sjoveste og mest behagelige person, jeg kender." Opslaget indeholdt også en kulturel anbefaling til Hilma af Klint-udstillingen på Grand Palais, som hun beskrev som "uundværlig". Et typisk Natalie Portman-opslag – personligt, forankret i Paris og fokuseret på kultur.

"Et sandt privilegium og et mirakel"

Det var på siderne i Harper's Bazaar, at Natalie Portman officielt annoncerede sin graviditet i april 2026: "Tanguy og jeg er begejstrede. Jeg er simpelthen meget taknemmelig. Jeg ved, det er et sandt privilegium og et mirakel." Hun delte også sit unikke perspektiv på denne sene graviditet: "Velvidende at dette sandsynligvis er sidste gang, værdsætter jeg hvert øjeblik. Jeg har mere energi, end jeg troede, jeg ville have."

Dette tredje barn bliver Natalie Portmans første med sin partner Tanguy Destable, en fransk musikproducer. Skuespillerinden er allerede mor til Aleph, født i 2011, og Amalia, født i 2017, fra sit tidligere forhold med koreografen Benjamin Millepied.

Reaktionen fra internetbrugere

Billedet udløste straks en bølge af entusiastiske kommentarer. Hendes følgere reagerede med hengivenhed og oversvømmede hende med lykønskninger, hjerte-emojis og venlige ord. Mange roste billedets enkelhed og blidhed og anså det for både naturligt og rørende. På bare et par timer fik Natalie Portmans opslag tusindvis af likes, et bevis på offentlighedens tilknytning til dette særligt rørende øjeblik i hendes liv.

Iført en overdimensioneret t-shirt, med Grand Palais i baggrunden og sin mor ved sin side, valgte Natalie Portman Mors Dag (fejret den 10. maj i USA) til at give sine følgere deres første rigtige glimt af denne længe ventede graviditet. Ingen iscenesættelse, ingen yderligere officiel annoncering – bare et billede gled ind i en karrusel, og millioner af øjne dvælede ved det.