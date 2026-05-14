Natalie Portman deler et billede, og internetbrugere bemærker hendes "babymave".

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Siden hun annoncerede sin tredje graviditet i april 2026, har den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Natalie Portman forholdt sig diskret omkring sin voksende mave. Til Mors Dag, der fejres den 10. maj i USA, afslørede hun sin graviditet – i Grand Palais i Paris, sammen med sin egen mor.

En legende for hans mor, en kulturel anbefaling

Det var i en karrusel lagt ud på Instagram til Mors Dag, at Natalie Portman delte det første billede af sin babymave. Billedet viser hende sammen med sin mor på Grand Palais i Paris, hvor hendes mave er synlig under en løstsiddende t-shirt. Siden hun officielt annoncerede sin graviditet i april, var det første gang, skuespillerinden havde vist sin mave offentligt.

Som supplement til opslaget dedikerede Natalie Portman sin billedtekst til sin mor: "Den største velsignelse i mit liv var at blive født af denne mor. Hun er den mest omsorgsfulde, venligste, mest interessante, mest talentfulde, mest generøse, sjoveste og mest behagelige person, jeg kender." Opslaget indeholdt også en kulturel anbefaling til Hilma af Klint-udstillingen på Grand Palais, som hun beskrev som "uundværlig". Et typisk Natalie Portman-opslag – personligt, forankret i Paris og fokuseret på kultur.

"Et sandt privilegium og et mirakel"

Det var på siderne i Harper's Bazaar, at Natalie Portman officielt annoncerede sin graviditet i april 2026: "Tanguy og jeg er begejstrede. Jeg er simpelthen meget taknemmelig. Jeg ved, det er et sandt privilegium og et mirakel." Hun delte også sit unikke perspektiv på denne sene graviditet: "Velvidende at dette sandsynligvis er sidste gang, værdsætter jeg hvert øjeblik. Jeg har mere energi, end jeg troede, jeg ville have."

Dette tredje barn bliver Natalie Portmans første med sin partner Tanguy Destable, en fransk musikproducer. Skuespillerinden er allerede mor til Aleph, født i 2011, og Amalia, født i 2017, fra sit tidligere forhold med koreografen Benjamin Millepied.

Reaktionen fra internetbrugere

Billedet udløste straks en bølge af entusiastiske kommentarer. Hendes følgere reagerede med hengivenhed og oversvømmede hende med lykønskninger, hjerte-emojis og venlige ord. Mange roste billedets enkelhed og blidhed og anså det for både naturligt og rørende. På bare et par timer fik Natalie Portmans opslag tusindvis af likes, et bevis på offentlighedens tilknytning til dette særligt rørende øjeblik i hendes liv.

Iført en overdimensioneret t-shirt, med Grand Palais i baggrunden og sin mor ved sin side, valgte Natalie Portman Mors Dag (fejret den 10. maj i USA) til at give sine følgere deres første rigtige glimt af denne længe ventede graviditet. Ingen iscenesættelse, ingen yderligere officiel annoncering – bare et billede gled ind i en karrusel, og millioner af øjne dvælede ved det.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Jennifer Lopez kombinerer en rød kjole og vintagedetaljer i et slående look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez kombinerer en rød kjole og vintagedetaljer i et slående look

Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde, producer og forretningskvinde Jennifer Lopez har en unik måde at genopfinde sine klassikere på....

"Stadig storslået": Som 88-årig imponerer Jane Fonda med en funklende figur

Den amerikanske skuespillerinde og producer Jane Fonda prydede den røde løber ved den 79. filmfestival i Cannes (12.-23....

Skuespillerinden Shay Mitchell skaber furore i en rød bodysuit i "Baywatch"-stil

Det røde outfit fra "Baywatch" er et af de mest genkendelige i tv-historien. Og den canadiske skuespillerinde, model...

I en kjole vakte Venus Williams furore med sine skulpturelle arme.

Den amerikanske tennisspiller Venus Williams kom for at "stege" (drille/piske) den amerikanske komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og producer Kevin...

Hailey Bieber gør et stort indtryk i et strandoutfit med leopardprint og udskæringer

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber startede sommeren 2026 fra en solrig ø - og med et...

"En engel": Bella Hadid får folk til at vende sig i en satinkjole

Den amerikanske model Bella Hadid delte en fotokarrusel på Instagram, der straks satte internettet i brand. Hun optræder...